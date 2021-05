Ameriško leto Georgea Floyda

V nadaljevanju preberite:

Petindvajsetega maja lani je George Floyd v Minneapolisu plačal cigarete s ponarejenim bankovcem za dvajset dolarjev in prodajalec je poklical policijo. Srednješolski zvezdniški športnik ter kasnejši raper in kriminalec je bil pod vplivom mamil in ni hotel v policijski avto, med čakanjem na rešilca pa ga je policist Chauvin spravil na tla in ga onesposobil s klečanjem na vratu. Ni upošteval pozivov mimoidočih, naj prisluhne Floydovim pritožbam o težavah z dihanjem in popusti prijem, aretirani je izdihnil še pred prihodom rešilca.