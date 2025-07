Ameriško ministrstvo odpustilo tožilko, ker je jezila Trumpa

Ameriško pravosodno ministrstvo je odpustilo izkušeno zvezno tožilko Maurene Comey, ki je sodelovala pri odmevnih primerih proti spolnemu prestopniku Jeffreyju Epsteinu, njegovi sodelavki Ghislaine Maxwell in glasbeniku Seanu »Diddyju« Combsu.

Za zdaj še ni jasno, zakaj je bila Comeyjeva razrešena s svoje funkcije na tožilstvu južnega okrožja New Yorka, piše BBC.

Maurene Comey je sicer hči nekdanjega direktorja FBI Jamesa Comeyja, ki ga je leta 2017 odpustil prav predsednik Donald Trump. Njenemu tožilstvu pred kratkim ni uspelo, da bi Seana Combsa obsodilo na najresnejše obtožbe, vključno z izsiljevanjem in trgovino z ljudmi zaradi spolnega izkoriščanja. Raper je bil ta mesec spoznan za krivega le po manjših obtožbah.

»Neumni republikanci« so že presedlali k demokratom

Odpustitev Comeyjeve je še ena izmed sumljivih potez, po katerih je vlada posegla v trenutni situaciji, ko se sooča z očitki zaradi ravnanja z Epsteinovimi dosjeji. Februarja je pravosodna ministrica Pam Bondi nakazala, da bo objavila Epsteinov seznam strank, a je prejšnji teden sporočila, da »obremenilnega seznama ni« in da dodatne datoteke ne bodo razkrite.

V sredo je Trump nekatere svoje podpornike označil za šibke ter izjavil, da noče njihove podpore. FOTO: Umit Bektas/Reuters

V sredo je Trump na družbenih omrežjih ostro kritiziral tiste svoje podpornike, ki trdijo, da gre v primeru Epsteina za prikrivanje, in jih označil za »šibke« ter izjavil, da noče njihove podpore. Prav tako je v izjavi za novinarje v Beli hiši dejal, da »nekateri neumni republikanci sodelujejo z demokrati v tej prevari«. Nekateri »neumni republikanci« so zaradi takšnih in podobnih izjav že presedlali k demokratski stranki, več jih bo zagotovo sledilo prej ali slej.

Trump je dosedanji uspeh dosegel s pomočjo dveh načel, ki ju je uspešno predstavil – kot prvič se je v vlogi zunanjega akterja boril proti pokvarjeni vladi, kot drugič naj bi bil zmeraj iskren in brez dlake na jeziku. Doslej mu je to uspevalo, saj je bila večina njegovih volivcev naveličanih v njihovih očeh izumetničenih in popolnih politikov, zdaj se je zaradi obnašanja predsednika plat obrnila.

Leta 2021 so predsednikovi podporniki zanj napadli kongres, zdaj se razmere radikalno spreminjajo. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Predsednik je s svojimi nedavnimi izjavam – da Eipsteinovi dokumenti obstajajo, da ne obstajajo, da niso pomembni – storil politični salto mortale, saj po pisanju BBC kar 79 odstotkov anketiranih Američanov verjame, da dokumenti obstajajo, in jih želijo videti, več kot polovica anketirancev pa meni, da je v dokumentih tudi Trumpovo ime.

Čistke v tožilstvu

Odkar se je republikanski predsednik januarja vrnil na oblast, ministrstvo izvaja kadrovske čistke.

Pod vodstvom Pam Bondi je ministrstvo odpustilo več tožilcev, ki so vodili preiskave, ki so »jezile predsednika«, vključno s posebno preiskavo proti njemu samemu.

Prejšnji teden je ministrica Bondi odpustila najmanj 20 zaposlenih, ki so bili vključeni v dve preiskavi posebnega tožilca Jacka Smitha – prva se je nanašala na Trumpova prizadevanja za razveljavitev poraza na volitvah leta 2020 in druga na nepravilno ravnanje s tajnimi dokumenti v letovišču Mar-a-Lago na Floridi.

Odpuščeni so bili tudi številni tožilci, ki so preganjali udeležence napada leta 2021, ko so Trumpovi podporniki zaradi domnevnih prirejenih volitev napadli ameriški kongres.