Analitična kolateralna škoda

Iz »možganskega trusta«, ki usmerja ruski svet za nacionalno varnost, so izključili štiri priznane mednarodne analitike. O tem, zakaj jih ni v obnovljenem znanstvenem svetu, jih niso obvestili, komentatorji pa ugotavljajo, da so se Kremlju zamerili zato, ker so se teden po začetku ruske »posebne operacije« v Ukrajini drznili podpisati pod izjavo mednarodnih ekspertov, ki so Moskvo in Kijev pozvali k takojšnji prekinitvi ognja in pogajanjem.