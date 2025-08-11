Izraelska vojska ubila pet novinarjev Al Džazire, med njimi uglednega dopisnika

Osemindvajsetletni ugledni novinar Al Džazire Anas al Šarif, ki mu je Izrael že večkrat grozil, je bil ubit skupaj s štirimi kolegi v izraelskem zračnem napadu, poročajo tuji mediji. Bil je eden najbolj prepoznavnih obrazov Al Džazire v Gazi. Umrl je včeraj zvečer v zračnem napadu, ko se je zadrževal v šotoru za novinarje pred bolnišnico Al Šifa v Gazi.

V napadu je skupaj umrlo sedem ljudi, poleg Anasa al Šarifa še dopisnik Al Džazire Mohammed Qreiqeh ter snemalci Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal in Moamen Aliva, poroča katarski medij.

Izraelske obrambne sile (IDF) so priznale napad in izjavile, da je bil novinar »vodja celice v teroristični organizaciji Hamas ter odgovoren za pospeševanje raketnih napadov na izraelske civiliste in sile IDF«, navaja Guardian. Prav tako so zatrdile, da imajo kot dokaz za to obveščevalne podatke in dokumente, najdene v Gazi. Zagovorniki človekovih pravic pri tem opozarjajo, da je bil tarča zaradi svojega poročanja s prve bojne črte o vojni v Gazi in da Izrael nima dokazov za omenjene trditve.

Obupan poskus utišanja glasov

Al Džazira je al Šarifa označila za »enega najpogumnejših novinarjev v Gazi« in poudarila, da je bil napad »obupan poskus utišanja glasov pred zasedbo Gaze«.

Prejšnji mesec je izraelski predstavnik za stike z javnostjo Avičaj Adrae na družbenem omrežju X objavil posnetek al Šarifa in ga obtožil, da je član vojaškega krila Hamasa. Takrat je posebna poročevalka ZN za svobodo izražanja Irene Kan to označila za »neutemeljeno trditev« in »očiten napad na novinarje«.

Julija je al Šarif Odboru za zaščito novinarjev (CPJ) poročal, da živi z »občutkom, da bi me lahko vsak trenutek bombardirali in ubili«, njegove besede povzema Guardian. Po napadu so iz odbora sporočili, da so zgroženi ob novici o smrti novinarjev.

»Izraelski vzorec označevanja novinarjev za militante brez verodostojnih dokazov sproža resna vprašanja o njihovih namenih in spoštovanju svobode tiska,« je izjavila regionalna direktorica CPJ Sara Kudah. »Novinarji so civilisti in nikoli ne smejo biti tarča. Odgovorni za te uboje morajo odgovarjati.«

FOTO: Ebrahim Hajjaj/Reuters

Napad in smrt novinarjev je z opisom »krvavi zločin« obsodil tudi palestinski sindikat novinarjev. Januarja letos je al Šarif po premirju med Hamasom in Izraelom pritegnil veliko pozornosti, ko je med neposrednim prenosom snel svoj neprebojni jopič, okrog njega pa je bilo na desetine prebivalcev Gaze, ki so praznovali začasno prekinitev sovražnosti.

Nekaj minut pred smrtjo je na omrežju X objavil zadnje novice, da izraelski vojaki z zadnjim intenzivnim bombardiranjem in uporabo »ognjenih pasov« ciljajo na vzhodna in južna območja Gaze.

237 ubitih novinarjev Izrael je ubil več novinarjev Al Džazire in članov njihovih družin, vključno s Hosamom Šabatom, ki je bil ubit marca, ter Ismailom al Gulom in njegovim snemalcem Ramijem al Rifijem, ki sta bila ubita avgusta. Žena, sin, hči in vnuk glavnega dopisnika Vela al Dahduha so bili ubiti oktobra 2023, on sam pa je bil ranjen v napadu nekaj tednov pozneje, v katerem je umrl snemalec Al Džazire Samer Abu Daka. Izrael, ki tujim novinarjem ne dovoli vstopa v Gazo in cilja na lokalne poročevalce, je od začetka vojne 7. oktobra 2023 ubil 237 novinarjev, kažejo podatki medijskega urada v Gazi. Odbor za zaščito novinarjev navaja, da je bilo v konfliktu v Gazi ubitih najmanj 186 novinarjev. Izrael zanika, da bi namerno ciljal na novinarje.

Oče dveh majhnih otrok

Osemindvajsetletnik za seboj pušča ženo in dva majhna otroka. Njegov oče je decembra 2023 umrl med izraelskim napadom na družinsko hišo v begunskem taborišču Džabalija v Gazi. Takrat je dejal, da bo še naprej poročal, in zavrnil odhod iz severnega dela Gaze.

Drugi novinar Al Džazire v Gazi, Hani Mahmud, je dejal: »To je morda najtežja stvar, o kateri poročam v zadnjih 22 mesecih. Nisem daleč od bolnišnice, le en blok stran, slišal sem močno eksplozijo, ki se je zgodila v zadnje pol ure blizu bolnišnice Al Šifa. Videl sem, kako je razsvetlila nebo, in v nekaj trenutkih se je razširila novica, da je šlo za novinarsko taborišče pri glavnem vhodu v bolnišnico.«

Al Šarif in njegovi kolegi so poročali iz Gaze od začetka konflikta. »Pomembno je poudariti, da se je ta napad zgodil le teden dni po tem, ko je izraelski vojaški uradnik neposredno obtožil Anasa ter neposredno vodil kampanjo hujskanja proti Al Džaziri in dopisnikom na terenu zaradi njihovega dela, zaradi njihovega neutrudnega poročanja o lakoti in podhranjenosti,« je dodal Mahmud.