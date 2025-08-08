Nemčija s prvimi sankcijami proti Izraelu

Galerija
Vlada kanclerja Friedricha Merza je potem, ko se je izraelska vlada odločila razširiti konflikt v Gazi, delno ustavila uvoz orožja v Izrael. Prepoved se nanaša na ofenzivno orožje, ki bi ga lahko uporabili v Gazi, ne pa na celoten izvoz. V koalicijski SPD menijo, da mora to biti le prvi korak v seriji ukrepov proti Izraelu. Med drugim pričakujejo odpravo pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom ter sankcije proti najbolj skrajnim izraelskim ministrom, ki so jih že uvedle nekatere države, tudi Slovenija.
