Andrew Cuomo od političnega zlatega standarda do padlega nadlegovalca

V nadaljevanju preberite:

Pravobranilka Letitia James je objavila pričanja enajstih žensk, ki očitajo guvernerju vse, od nezaželenega dotikanja, objemanja in poljubljanja, namigovanja na osamljenost do prošenj, naj mu pomagajo poiskati dekle, spraševanja, ali so za zveze s starejšimi moškimi. Oče treh deklet se je branil, da nikoli ni nikogar osvajal brez privolitve, ter predstavil fotografije svojih objemanj s številnimi drugimi politiki. »To delam z vsemi, temnopoltimi in belopoltimi, mladimi in starimi, heteroseksualnimi in LGBT+,« je povedal potomec italijanskih priseljencev, ki pravi, da sta ga topline do soljudi naučila oče in mama. Če bi fotografije z Alom Gorom in podobnimi politiki še lahko koga prepričale, objemanje z nekdanjim predsednikom Billom Clintonom ni ravno najboljši primer. A tudi tu bi lahko 63-letni brat zvezde televizijske postaje CNN Chrisa Cuoma videl hudo krivico proti sebi, saj nekdanjega predsednika kljub govoricam o letenju na letalu pedofila Epsteina, imenovanem Lolita Express, po aferi z Monico Lewinsky ne preiskuje nihče več.