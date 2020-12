Angela Merkel: Iz srca mi je žal

Skrb vzbujajoče številke v domovih za ostarele

Dejstev ni mogoče odpraviti

Nemška kanclerkaje v govoru na današnji splošni razpravi o proračunu za prihodnje leto znova nastopila izjemno čustveno. Opozorila je, da je stikov med ljudmi še vedno preveč in da mora Nemčija nujno zaostriti omejitve.»Vem, koliko ljubezni stoji v postavljanju stojnic za kuhano vino in pekovske izdelke. Resnično mi je iz srca žal, a če za to plačujemo ceno 590 življenj dan za dnem, to zame ni sprejemljivo,« je dejala in pozvala k zmanjšanju stikov ter ostrejšim ukrepom med prazniki.Kanclerka je v svojem nagovoru med drugim dejala, da bi morali znanstvenike jemati resno. Pri tem je imela v mislih poziv skupine znanstvenikov z Akademije za znanost Leopoldina, ki predlagajo ostrejše ukrepe, kot so zaprtje nenujnih trgovin med 24. decembrom in 10. januarjem in podaljšanje počitnic za šolarje. Merklova je dejala, da bi bilo modro šolarje imeti doma že s 16. decembrom, da bi tako preprečili tvegane stike s starimi starši za božič.Velika večina prebivalcev je dokazala, da so pripravljeni sodelovati in zmanjšati stike in so za to pripravljeni še naprej, je ocenila kanclerka. »Za to sem iz srca hvaležna. Za to pa moramo v tem proračunu poskrbeti za vsakega prebivalca. Starejšim v naši družbi se moramo na veliko zahvaliti. Vse moramo narediti, da zaustavimo širjenje okužb v domovih za ostarele, kjer se številke skrb vzbujajoče večajo,« je dejala.»Prav tako moramo poskrbeti za najmlajše. To smo se naučili v spomladanskem zaprtju. Storili bomo vse, da bodo vrtci in šole ostali zaprti,« pravi kanclerka in dodala, da »smo ponosni na to, kar smo dosegli v zadnjih desetih mesecih, vsak posameznik, pa tudi kot družba«.»Preprečili smo eksponentno rast okužb, a število okužb vztraja na visoki ravni,« opozarja.Kanclerka je dejala, da ne ve, ali je bolje podaljšati počitnice pred božičem ali pa uvesti šolo na daljavo, saj to ni njeno strokovno področje: o tem naj odločajo strokovnjaki. A da je rešitev treba najti. Ne moremo, tako Merklova, dopustiti, da je to naš zadnji božič s starimi starši.Glasen aplavz je požela ob izjavi o znanosti. Med drugim je dejala, da se je za študij fizike odločila, ker je vedela, da je mogoče marsikaj odpraviti, da pa ni mogoče odpraviti težnosti in svetlobne hitrosti. »Evropa je danes tam, kjer je, zato, ker je verjela v znanost,« je dejala kanclerka. Kot je znano, na Leopoldini opozarjajo, da bi lahko povečani stiki med prazniki privedli do podvojitve dnevno zabeleženih okužb z aktualnih okoli 22.000 na 50.000.Merklova je zagovarjala tudi zadolževanje in finančne pomoči za podjetja ter večkrat apelirala na odgovornost in razum prebivalcev, naj bodo med božičnimi prazniki previdni. »Najpomembnejši ključ pri uspešnem spopadanju z epidemijo je pripravljenost vsakega posameznika in celotne skupnosti za sodelovanje,« je dejala Merklova in tako znova, kot že tolikokrat doslej, k sodelovanju pozvala vso državo.Iz opozicije, še posebej iz Alternative za Nemčijo (AfD) so na Merklovo deževale ostre kritike.je kanclerko obtožila, da je ona tista, ki povzroča razkol v nemški družbi, in da so ukrepi proti koroni tisti, ki uničujejo državo in povzročajo smrti, in ne virus korone.V liberalni FDP sicer podpirajo osnovne ukrepe, kot so nošenje mask, higiena rok in ohranjanje razdalje ter na splošno zmanjšanje stikov med ljudmi, da pa so ukrepi pogosto kontradiktorni. Na primer, ljudje sedijo drug ob drugem na avtobusih in v vrstah pred trgovinami, da bi nato praktično sami nakupovali.