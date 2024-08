Antony Blinken pozval k zmanjšanju napetosti na Bližnjem vzhodu

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v ponedeljek dejal, da ZDA intenzivno iščejo diplomatske rešitve za zmanjšanj napetosti na Bližnjem vzhodu, ter vse strani pozval, naj se vzdržijo zaostrovanja. Eskalacija bi »vodila le v še večji konflikt, še več nasilja in še več negotovosti«, je opozoril.

Po njegovih besedah je ključno, da se doseže prekinitev ognja v Gazi. Sklenitev dogovora o prekinitvi ognja v Gazi »bo odprla možnost za trajno ponovno vzpostavitev miru, ne le v Gazi, temveč tudi v drugih regijah, kjer bi se konflikt lahko razširil«, je po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal Blinken.

»Vključeni smo v intenzivno diplomacijo, ki poteka skoraj 24 ur na dan, z zelo preprostim sporočilom – vse strani se morajo vzdržati stopnjevanja napetosti,« je poudaril.

FOTO: Bashar Taleb/AFP

Blinken se je v ponedeljek v okviru prizadevanj za deeskalacijo napetosti na Bližnjem vzhodu pogovarjal s katarskim premierjem Mohamedom Bin Abdulrahmanom in egiptovskim zunanjim ministrom Badrom Abdel-Atijem, so sporočili iz State Departmenta. V zadnjih dneh se je pogovarjal tudi z drugimi predstavniki v regiji in po svetu, da bi jim posredoval »dosledno sporočilo«, je dejal tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Matthew Miller.

»Smo v kritičnem trenutku za regijo in pomembno je, da vse strani v prihodnjih dneh sprejmejo odločitve, s katerimi se bodo vzdržale stopnjevanja in umirile napetosti,« je poudaril Miller.

FOTO: Bashar Taleb/AFP

Razmere na Bližnjem vzhodu so se zaostrile po uboju političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov šiitskega gibanja Hezbolah Fuada Šukra v Bejrutu. Iran in njegovi zavezniki so zagrozili z odzivom. Izrael pa je zagotovil, da je pripravljen na vse možne scenarije.

Blinken je v nedeljo na srečanju s kolegi iz skupine G7 povedal, da bi Iran lahko v naslednjih 24 do 48 urah napadel Izrael. Poudaril je, da natančnega časovnega okvira napada ne pozna, a da je odziv Irana neizogiben.

V luči napetosti bo na prošnjo Irana in Pakistana v sredo potekalo zasedanje zunanjih ministrov Organizacije za islamsko sodelovanje (OIC).