Celotna regija se pripravlja na veliko vojno

Več bližnjevzhodnih držav se intenzivno pripravlja na veliko vojno. Deset mesecev izraelskega množičnega pobijanja in rušenja na območju Gaze, ki so sledila Hamasovim grozodejstvom v južnem Izraelu, je ob grozljivo iracionalni politiki s psihopatskim jedrom celotno regijo pripeljalo na izjemen tenek rob velikega konflikta. Prav vsi koraki, ki jih je v zadnjih mesecih naredil predsednik izraelske vlade Benjamin Netanjahu, so bili koraki proti veliki vojni. Ali se bo ta zares začela, pa je precej odvisno tudi od reakcije neposredno izzvanega Irana. Je v tej globalni sobi sploh kdo odrasel; dorasel?