Aretirana Eva Kaili se ne namerava odpovedati sedežu v Evropskem parlamentu

Grški socialisti so podpredsednico Evropskega parlamenta Evo Kaili, eno izmed aretiranih v včerajšnji preiskavi korupcije v povezavi z domnevnim lobiranjem aktualnega gostitelja nogometnega svetovnega prvenstva Katarja v EU, pozvali, naj se odpove statusu evropske poslanke. »V stranki so se pojavile zahteve, naj Kaili zapusti sedež v Evropskem parlamentu,« je član stranke povedal AFP.

Drugi vir je novinarjem posredoval podatek, da se je Kailijeva temu uprla. »Trenutno se ne želi odpovedati svojemu sedežu, saj se zaveda, da bi to pomenilo izgubo poslanske imunitete,« je navedel. Predsednik grških socialistov (Pasok) Nikos Androulakis je sicer po njeni aretaciji javnosti posredoval podatek, da so jo iz stranke izključili.

Belgijska policija je sicer 44-letno nekdanjo televizijsko voditeljico pridržala nekaj ur po tem, ko je zaradi zaslišanj pridržala še štiri druge osumljence. Kailijeva je partnerica osebe, ki je bila prav tako aretirana.

Kailijeva nedavno Katar označila za »vodilnega na področju delavskih pravic« Belgijski časnik L'Echo je danes poročal, da so na domu Kailijeve v Bruslju, ki se ga je policija odločila preiskati, potem ko so njenega očeta ujeli, ko je v kovčku prenašal veliko količino gotovine, našli »več torb, polnih bankovcev«. Pred tem je poslanka Katar nedavno označila za »vodilnega na področju delavskih pravic«, čeprav je večina mednarodne javnosti močno zaskrbljena zaradi razmer, v katerih so delavci gradili nogometne stadione za prvenstvo.

Aretacije so bile rezultat vrste racij na 16 naslovih v Bruslju, v katerih so po navedbah belgijskih tožilcev odkrili okoli 600.000 evrov (630.000 dolarjev) gotovine. V preiskavi, povezani z neimenovano zalivsko državo, osumljeno vplivanja na odločitve Evropskega parlamenta z gotovinskimi plačili ali darili najvišjim osebam v skupščini EU, so zasegli tudi računalnike in mobilne telefone. V medije je prodrla informacija, da gre za Katar.

V Evropskem parlamentu po preiskavah izražajo ostro nasprotovanje korupciji

Evropski parlament odločno nasprotuje korupciji in bo pri preiskavi v celoti sodeloval z vsemi organi, je po poročanju STA v odzivu na aretacijo grške evroposlanke sporočila predsednica parlamenta Roberta Metsola.

»Evropski parlament odločno nasprotuje korupciji. V tej fazi ne moremo komentirati preiskav, ki so v teku, razen da bomo v celoti sodelovali z vsemi ustreznimi organi pregona in pravosodnimi organi,« je na Twitterju zapisala Metsola.

Iz politične skupine Napredno zavezništvo socialistov in demokratov (SD), katere članica je Kaili, so v petek sporočili, da so poslanko in eno od podpredsednic Evropskega parlamenta začasno izključili iz skupine. Kot omenjeno, so jo pred tem izključili tudi iz Pasoka.

V skupini SD zahtevajo tudi prekinitev dela parlamenta pri vseh dosjejih in plenarnih glasovanjih v zvezi z zalivskimi državami, zlasti glede liberalizacije vizumskega režima in načrtovanih obiskov. Podoben poziv so podali tudi liberalci (Renew), tretji največji politični skupini v parlamentu, v kateri so ogorčeni nad poročili.

FOTO: Eric Vidal/AFP

Aretirani še štirje Italijani

Kot sta poročala belgijska časnika Le Soir in Knack, je predmet preiskave lobiranje Katarja za svetovno nogometno prvenstvo, pri čemer naj bi aretirali še štiri Italijane. Med njimi sta nekdanji evropski poslanec, socialist Antonio Panzeri, generalni sekretar Mednarodne konfederacije sindikatov Luca Visentini, direktor nevladne organizacije in asistent v Evropskem parlamentu. V Italiji naj bi medtem prav tako v petek prijeli še Panzerijevo soprogo Mario Colleoni in hčerko Silvio Panzeri, navaja bruseljski časnik Politico. Kot piše Primorski dnevnik, je bil Visentini nekoč vodja sindikata Uil za Tržaško.

O tem, ali bo peterica pridržanih v Bruslju ostala v priporu, naj bi tožilstvo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa odločilo danes.