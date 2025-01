80. obletnica osvoboditve taborišča smrti – nikoli več ni zdržal niti sto let

27. januarja je mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. Na ta dan je leta 1945 vojska Rdeče armade osvobodila nemško koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau, v katerem je umrlo 1,1 milijona ljudi, tudi približno 1600 Slovenk in Slovencev.

V Spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau se bo ob 16. uri začela spominska slovesnost, na kateri bodo počastili spomin na taboriščnike in taboriščnice, ki so bili zaprti v nekdanjem taborišču. Slovesnost bo potekala v posebnem šotoru ob vhodu v nekdanje taborišče. Udeležilo se je bo okrog tri tisoč gostov, med njimi bo po ocenah muzeja 50 preživelih.

»Vrnitev v Auschwitz 80 let po osvoboditvi ne bo lahka. Tokratna komemoracija bo zadnja te vrste. Mi bomo tam. Boš stal z nami?« je celoten svet retorično vprašal preživeli iz Auschwitza Michael Bornstein.

Vladna delegacija iz Slovenije

Spominske slovesnosti se bo udeležilo tudi veliko politikov in drugih vidnih osebnosti iz vsega sveta. Iz Slovenije bo v Spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau komemoracijo v živo spremljala predsednica republike Nataša Pirc Musar, pred dnevi je prihod napovedala tudi ministrica za kulturo Asta Vrečko. Častni pokrovitelj slovesnosti bo poljski predsednik Andrzej Duda, ki bo nagovoril zbrane.

Poljski predsednik Andrzej Duda se rokuje s preživelim Edwardom Mosbergom. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Čeprav je direktor Spominskega muzeja Piotr Cywiński pred dnevi dejal, da političnih govorov na letošnji slovesnosti ne bo, ker »se želijo osredotočiti na zadnje preživele, na njihovo zgodovino, bolečino, njihove travme in njihov način, da svetu ponudijo nekaj zahtevnih moralnih naukov za sedanjost,« je slovesnost razburila nekatere zaradi napovedi poljske vlade, da izraelskega predsednika Benjamina Netanjahuja v primeru udeležbe ne bo aretirala. Mednarodno kazensko sodišče je lani izdalo nalog za prijetje izraelskega premiera.

Na vprašanje, zakaj na obletnico ni vabljena delegacija Rusije, so v Spominskem muzeju Auschwitz-Birkenau odgovorili, da so taborišče resda osvobodili vojaki Rdeče armade, vendar so jo sestavljali vojaki različnih narodnosti, in da na slovesnosti ne želijo predstavnikov države, ki je napadla drugo neodvisno državo.

Med gosti bodo po navedbah muzeja avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen, belgijska kralj in kraljica, hrvaški premier Andrej Plenković, francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier ter kancler Olaf Scholz, italijanski predsednik Sergio Mattarella, nizozemska kralj in kraljica, britanski kralj, španski kraljevi par in številni drugi.

Vagon kot simbol obletnice

Eden od simbolov 80. obletnice osvoboditve taborišča je vagon tovornega vlaka, ki so ga postavili pred glavna vrata taborišča Auschwitz II-Birkenau.

Vagon od leta 2009 stoji na sredini nekdanje razkladalne rampe v Birkenauu. Tam so nacistični zdravniki, med njimi zloglasni Josef Mengele, izvajali selekcijo deportiranih Judov in jih večino napotili v plinsko celico. Vagon sicer izvira iz Nemčije. Tam so med letoma 1919 in 1925 izdelali več kot 120.000 vagonov tega tipa.

Ta, ki je postal simbol letošnje okrogle obletnice, je posvečen spominu na približno 420.00 madžarskih Judov, ki so jih med majem in julijem 1944 deportirali v Auschwitz. Ohranitev zgodovinske relikvije je omogočila finančna podpora Franka Lowyja, čigar oče Hugo je umrl v taborišču. Hugo Lowy je na rampo Birkenau prispel maja leta 1944. Med selekcijo so ga ocenili kot zmožnega za delo. Ker ni hotel na klančini pustiti paketa z verskimi predmeti, so ga esesovci pretepli do smrti.

Koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau so nacisti odprli leta 1940. FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Zloglasna tetovaža s številko

Koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau so nacisti odprli leta 1940. V petih letih je bilo vanj prepeljanih najmanj 1,3 milijona ljudi iz vse Evrope, večinoma Judov, Poljakov, Romov, sovjetskih vojnih ujetnikov in oseb drugih narodnosti. Osvoboditev taborišča je 27. januarja 1945 dočakalo le približno sedem tisoč ljudi.

Auschwitz je bil poseben iz še enega razloga. Bil je namreč edino taborišče, v katerem so zapornike ob prihodu tetovirali. Dodelili so jim taboriščno serijsko številko, ki je bila prišita na njihove jetniške uniforme oz. tetovirana na roko. Zaporniki, ki so jih ob prihodu poslali neposredno v plinske komore, niso bili niti registrirani niti tetovirani.

12-letnemu Olegu Mandiću iz Hrvaške so ob prihodu tetovirali številko 189488. »V zidanih barakah je živelo po 700 ljudi, v lesenih po 350. Kapaciteta Auschwitza je bila 20.000 ljudi, Birkenaua 80.000. In vse je temeljilo na samoupravljanju. Oba oddelka sta bila ločena z električno bodečo žico, Nemci v notranjost sploh niso hodili. Ni bilo potrebe po tem. V osmih mesecih sem srečal le Mengeleja in nekaj drugih nemških zdravnikov. To je bila ta zloglasna nemška učinkovitost. Vse so vodili kapoti,« je povedal leta 2018 v intervjuju za Delo.

»Naš vlak je zapeljal čisto do konca tirnic v taborišču – h krematorijem. Takrat so tam zraven ravno zgradili neke nove 'savne', kjer so nas slekli, razušili, nam vtetovirali številke. Osem mesecev v Auschwitzu nisem videl sonca niti jasnega neba. Otroci me po šolah pogosto vprašajo, kakšen vonj je vel tam. Odgovorim jim – masten. Ko se spomnim tega vonja, dobim asociacijo na nekaj mastnega. Mastni dim, ki se je dobesedno lepil na nas,« je povedal zadnji deček iz Auschwitza. Osvoboditev je namreč dočakal skupaj z mamo in babico, a ostal v taborišču še nekaj dni.

Oleg Mandić v Opatiji leta 2018. FOTO: Sašo Tušar

Drug za drugim odhajajo pričevalci

Na slovesnost v Auschwitz povabijo vse preživele taboriščnice in taboriščnike. Letos se je bo udeležilo okrog petdeset preživelih. Ob 75. obletnici osvoboditve so s tedanjim predsednikom republike Borutom Pahorjem na Poljsko potovale štiri slovenske taboriščnice, in sicer Marija Frlan, Sonja Vrščaj, Elizabeta Kumar Maurič in Lidija Rijavec Simčič, pa tudi eden od ukradenih otrok Janez Deželak.

Oktobra lani je umrla zadnja prekmurska Judinja, ki je preživela holokavst – Erika Fürst. S svojimi pričevanji ter osebnim slikovnim in dokumentarnim gradivom je z raziskovalci in splošno javnostjo delila svojo zgodbo o deportaciji in preživetju in bila zato izredno dragocena pričevalka grozot, ki so se dogajale med drugo svetovno vojno.

Eriko Fürst so spomladi leta 1944 kot trinajstletno deklico skupaj s starši in sestro deportirali v koncentracijsko taborišče Auschwitz. Tam je izkusila neznosno brutalnost preganjanja in popolnega razčlovečenja vsakogar, ki je bil drugačen, zato ker je bil drugačen, zato ker je bil pripadnik drugačne verske ali etnične skupnosti ali ker je bil drugačnega ideološkega prepričanja.

Prekmurski Judje so bili najbolj množične slovenske žrtve holokavsta leta 1944. Bili so največja judovska skupnost v Dravski banovini (jugoslovanski Sloveniji) pred začetkom okupacije 1941. Aprila leta 1944 so nacisti več kot 85 odstotkov skupnosti umorili v Auschwitzu in drugih koncentracijskih taboriščih. V Prekmurju je zatem ostala le peščica Judov. V desetletjih po vojni je izginjalo vse, kar je spominjalo nanje.