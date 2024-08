Asimetrični napad branilcev

V nadaljevanju preberite:

Vse od 6. avgusta, ko so ukrajinske sile presenetile napadalca in vdrle na njegovo ozemlje, prihajajo o dogajanju v Kurski oblasti zelo različne, včasih nasprotujoče si novice. V Moskvi že več dni zapovrstjo zagotavljajo, da so ustavili prodor sovražnika in mu prizadeli veliko izgub, a nekateri ukrajinski, pa tudi ruski vojni blogerji poročajo o precejšnjih uspehih ukrajinskih sil.