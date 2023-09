Atlaška zima v Maroku bo sila neizprosna

V Visokem Atlasu vladajo katastrofalne razmere. Številne hiše so porušene do neprepoznavnosti, ljudje pa bodo že tretjo noč zapored spali na prostem. Maroške državne službe so jim zagotovile nekaj šotorov; v vsakem zdaj prebiva po deset ljudi in več.

V manjšem mestu Asni, ki je od Marakeša oddaljeno uro vožnje z avtomobilom in je od vseh atlaških krajev najbolje povezano s tem milijonskim mestom, se je vzpostavila nekakšna baza za oskrbo tega območja.

Tri dni po potresu, ki je terjal skoraj 2700 življenj, sicer reševalci bijejo bitko s časom. Vojska, policija in medicinsko osebje poskuša ljudem, ki so ostali brez strehe nad glavo, pomagati po najboljših močeh. Prispeli so tudi prvi paketi pomoči, ki jo zbirajo v večjih mestih, kot sta Marakeš in Casablanca.

Šotori, v katere so nastanili ljudi, ki so ostali brez strehe nad glavo. FOTO: Lucijan Zalokar

Predstavnik maroške kraljeve policije je za Delo povedal, da v Asniju poskušajo zbrati čim več ljudi iz okoliških vasi. Najbližje so oddaljene dvajset kilometrov, kar pa lahko pomeni tudi več ur vožnje. Vse znancem, prijateljem, sorodnikom in ostalim, ki so se pomoči ali reševanja lotili na lastno pest - in teh ni malo -, strogo odsvetujejo, da poskušajo doseči kraje, ki niso dostopni po glavni cesti. Tja je namreč mogoče priti le s terenskimi vozili, ta pa so pravzaprav najbolj primerna tudi za vožnjo po glavni cesti, ki večinoma ni asfaltirana.

V kraju Ouirgane, kjer so našteli več deset smrtnih žrtev, so vzpostavili tudi zasilno bolnišnico. V manjših vaseh so brez elektrike, primanjkuje tudi pitne vode in informacij o nadaljnjih ukrepih. Vsi se zavedajo, da je atlaška zima, ki je oddaljena le nekaj mesecev, sila neizprosna, ob pogledu na porušene hiše pa je vsakomur jasno, da jih tako hitro ne bo mogoče obnoviti.