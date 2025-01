Attenzione, pozor! PosluJEJO tudi v slovenščini

V nadaljevanju preberite:

»Za ta projekt smo si prizadevali kar nekaj let,« pravi Devan Jagodic, direktor Slovenskega raziskovalnega inštituta (Slori) iz Trsta. V okviru delovne skupine, ki se med drugim ukvarja s promocijo slovenskega jezika v javnem življenju, so se domislili akcije PosluJEMO (tudi) v slovenščini in odzvali so se ne le slovensko govoreči, pač pa tudi tisti italijanski gostinci, ki našega jezika (še) ne obvladajo.

»Medtem ko je na obmejni slovenski strani dvojezičnost povsem samoumevna, tukaj ni tako. Naš namen je, da bi se tudi na italijanski strani slovenščina, ki je avtohton jezik na tem območju, bolj slišala,« pojasnjuje Jagodic. Sprva so si želeli k javni uporabi svojega jezika spodbuditi predvsem slovenske podjetnike in lastnike trgovin in lokalov, z veseljem pa so ugotovili, da je projekt zanimiv tudi za gostince zunaj slovenskega manjšinskega kroga. »Običajno se pogovor v slovenščini odvija le med prijatelji in znanci, ki drug za drugega zagotovo vedo, da so Slovenci. Zaradi oznake poslujemo tudi v slovenščini, ki bo vidna že ob vhodu v lokal, bo to zdaj lažje. To bo koristno tudi za vse bolj številne slovenske turiste, ki prihajajo k nam,« omeni.

Kdaj bo projekt zaživel? Kdo sodeluje? Kako na akcijo gledajo italijansko govoreči gostinci?