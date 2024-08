Avstralija v poročilu napad na humanitarce WCK označila za napako

Izraelski napad na humanitarni konvoj, v katerem je bilo aprila v Gazi ubitih sedem delavcev organizacije World Central Kitchen, je bil posledica »resnih napak«, tudi napačne identifikacije, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pokazala danes objavljena preiskava avstralskih oblasti.

Avstralske oblasti so preiskale aprilski napad izraelske vojske na konvoj organizacije World Central Kitchen (WCK), v katerem je bilo ubitih sedem humanitarnih delavcev, med njimi avstralski državljan, trije Britanci, Poljak, Palestinec ter dvojni državljan ZDA in Kanade.

Nekdanji vodja avstralskih zračnih sil Mark Binskin je v imenu avstralske vlade nadziral izraelsko preiskavo incidenta. Njegovo poročilo, ki je bilo javno objavljeno danes, med drugim omenja »slabo zavedanje situacije« in zmedo med pripadniki izraelskih sil.

Izraelski brezpilotni letalnik je humanitarni konvoj označil za sumljivega, potem ko je zaznal, da spremljevalno varnostno osebje nosi orožje. Kmalu zatem so izraelski vojaki brez dodatnega preverjanja zelo hitro napadli vsa tri vozila v konvoju.

Poročilo kot največjo napako omenja, da vojska ni pregledala oziroma upoštevala načrta o premikanju humanitarnega konvoja, o katerem se je prej sporazumela z WCK. Kljub »številnim operativnim napakam« je Binskin v poročilu odziv Izraela po incidentu označil kot pravočasen in ustrezen.

Avstralska zunanja ministrica Penny Wong je medtem Izrael pozvala, naj se opraviči, in dejala, da bodo še naprej zahtevali popolno odgovornost, vključno z morebitnimi kazenskimi obtožbami. »Najboljša zaščita za humanitarne delavce in civiliste je prekinitev ognja,« je dodala.

Izraelski smrtonosni napad na konvoj WCK je v mednarodni skupnosti sprožil številne zgrožene odzive ter pozive k preiskavam.

Upokojeni izraelski general Joav Har Even, ki je prevzel vodenje preiskave incidenta, je že takrat pojasnil, da so bili trije zračni napadi na vozila WCK v nasprotju s standardnimi operativnimi postopki. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je pred tem priznal, da je vojska nenamerno ubila humanitarne delavce.

Humanitarna organizacija Human Rights Watch (HRW) pa je maja v svojem poročilu o incidentu ugotovila, da ta ni bil osamljena napaka, saj je izraelska vojska od oktobra lani do maja najmanj osemkrat napadla humanitarne konvoje in lokacije, kjer so delovali humanitarni delavci, čeprav je poznala njihove koordinate.