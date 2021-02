Avstralska vlada sprejela zakon o plačevanju novic

V Avstraliji so sprejeli prvi zakon na svetu, ki od spletnih velikanov Google in Facebook zahteva plačilo za uporabo novic. Zakon so v parlamentu sprejeli po ostrem nasprotovanju ameriških podjetij, Facebook je v prejšnjih dneh tudi onemogočil vse novice na avstralskem delu družbenega omrežja. Po novih pogajanjih je omrežje Marka Zuckerberga prepoved odpravilo, saj je vlada sprejela amandmaje, ki govorijo v prid Googlu in Facebooku. Obe podjetji sta se sicer strinjali, da bosta največjim avstralskim medijskim družbam plačevali določeno vsoto za novice, ki jih delijo preko družbenih omrežij. A oba giganta sta mnenja, da avstralska vlada ne razume, kako deluje internet.



Avstralski zakon, ki bi bil lahko podlaga za podobne zakone v drugih državah, predvideva, da bodo družbena omrežja in založniške družbe sklenile dogovor o plačevanju novic, če dogovora ne bo, bi lahko sledila arbitraža. Zakon še nalaga, da tehnološke platforme opozorijo založnike na vse spremembe algoritmov, ki so ključni pri prikazovanju določenih vsebin. Z amandmaji so sicer spletna podjetja dosegla, da je treba upoštevati njihov doprinos k novinarstvu, kar pomeni, da bi se Google in Facebook izvila iz določb. Facebook se je medtem tudi odločil, da bo v naslednjih treh letih za podporo medijem porabil milijardo dolarjev, s čimer sledi zgledu Googla, ki je enak ukrep naznanil oktobra lani. Facebook je za novice od leta 2018 porabil že 600 milijonov dolarjev.



Pri obeh velikanih namreč poudarjajo, da medijem prek delitev novic na njihovih omrežjih pomagajo pri branosti, saj jih z njihovih strani vodijo na originalne članke. Še več, Google in Facebook argumentirata, da prav oni pomagajo ljudem, da sploh najdejo novice. Seveda pa lahko algoritmi novice tudi skrivajo in podobno.

Poteza Facebooka, da v Avstraliji blokira strani medijskih družb je naletela na ostre kritike tako v Avstraliji kot globalno. Še posebej, ker se je izkazalo, da je omrežje odstranilo tudi več kot sto nemedijskih strani, ki so bile ključne pri širjenju informacij glede epidemije, pustilo pa je strani, ki so bile znane po zavajajočih in lažnih novicah.

