Avstrijski časnik objavil sporni Orbánov oglas

Orbán zavrača »superdržavo«

Poziva tudi k članstvu Srbije v EU

Janša: Temu bi še včeraj rekli cenzura

Avstrijski časnik Die Presse je danes objavil celostranski plačani oglas, v katerem madžarski premierpredstavlja svoje videnje prihodnosti EU ter zahteva »ponovno vzpostavitev evropske demokracije« in svari pred »množičnim priseljevanjem in pandemijami«. Objavo je pred tem zavrnila vrsta evropskih medijev, nekateri pa so ga objavili.Madžarski premier Viktor Orbán je poskušal svoj politični oglas zadnji mesec objaviti v več evropskih medijih. Med tistimi, ki so ga objavili, so bili francoski Le Figaro, nemški Bild, španski ABC, danski Jyllands-Posten, češka Mlada fronta Dnes, hrvaški Večernji list in zdaj tudi avstrijski Die Presse.Po drugi strani so številni evropski časniki objavo zavrnili, saj da nočejo dajati medijskega prostora politiku, ki krši človekove pravice in svobodo medijev. Tako so se med drugim odločili – in to tudi javno sporočili – več belgijskih časnikov, švedski Dagens Nyheter in malteški Times of Malta.Orbán sicer v oglasu svojo vizijo prihodnosti EU strne v sedmih točkah. V njih zavrača »evropski imperij« oziroma superdržavo, ki jo, ne da bi jim kdorkoli dal dovoljenje za to, gradijo v Bruslju. Vrniti moramo evropsko demokracijo in okrepiti vlogo nacionalnih parlamentov, medtem ko se je evropski parlament izkazal za slepo ulico, saj zastopa le lastne ideološke in institucionalne interese, je zapisal madžarski premier.Sledita ocena, da je evropska integracija sredstvo, in ne sama sebi namen, ter poziv, da se iz temeljnih pogodb EU izbriše cilj vse tesneje povezane unije narodov Evrope. Moč evropski integraciji po Orbánovem mnenju dajejo skupni gospodarski uspehi, in če države skupaj ne morejo biti uspešnejše, kot je lahko vsaka posebej, potem to pač pomeni konec EU.Orbán poleg tega zavrača oursourcing pravne države na »podizvajalce« ter meni, da morajo odločitve sprejemati izvoljeni voditelji držav, ne pa mednarodne nevladne organizacije. Za prihodnje desetletje napoveduje obdobje nevarnih izzivov z množičnimi migracijami in pandemijami na čelu. V zadnji, sedmi točki poziva še k članstvu Srbije v EU.Oglas je nastal kmalu po tem, ko so se že tako zelo napeti odnosi med Brusljem in Madžarsko še dodatno zaostrili zaradi spornega madžarskega zakona, ki po oceni evropske komisije diskriminira osebe LGBTIQ. Prihaja sicer v luči odmevne konference o prihodnosti Evrope, ki se je uradno začela maja letos in naj bi trajala leto dni.Slovenski premierse je na novico o zavrnitvah objave oglasa v petek na twitterju odzval z besedami, da bi »temu še včeraj rekli cenzura« in da »svoboda izražanja pomeni, da ščitiš tudi svobodo izražanja drugače mislečih«. Medijem je očital »dobesedno uničevanje tkiva evropskih sanj«.Mnenja glede same vsebine zapisanega so razumljivo zelo različna, a vendarle prevladuje ocena, da mora biti presoja o objavi oglasa svobodna odločitev uredniškega kolegija posameznih medijev. Glede tega se je pred kratkim v pogovoru pred plenarnim zasedanjem evropskega parlamenta načeloma strinjalo tudi več evropskih poslancev iz Slovenije, med njimi(EPP/SDS) in(Renew/LMŠ).