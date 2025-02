Musk predstavil novega klepetalnega robota: Boljši je od vsega, kar poznamo

Čeprav je milijarder Elon Musk postal obraz ukrepov ameriškega predsednika Donalda Trumpa za nižanje zveznih stroškov, pa Bela hiša zdaj na sodišču poudarja, da je le višji predsednikov svetovalec in ni zaposlen v ameriškem uradu za vladno učinkovitost (Doge) ter nima dejanskih ali formalnih pooblastil za sprejemanje vladnih odločitev.

Muskov naziv je višji svetovalec predsednika, je v ponedeljek v izjavi, ki jo je posredoval zveznemu sodišču v zvezi s tožbo več zveznih držav proti Musku, uradu Doge in predsedniku Trumpu zaradi vladnih ukrepov, navedel direktor urada za administracijo Bele hiše Joshua Fisher, poroča Politico.

Musk ni vodja Dogea, ki nadzoruje prizadevanja za reformo zvezne administracije, tehnično gledano sploh ni njen del, je v sodnih dokumentih navedla Bela hiša.

Kot višji svetovalec predsednika Musk nima »nobene dejanske ali formalne pristojnosti, da bi sam sprejemal vladne odločitve«, izhaja iz dokumenta, vloženega na zveznem sodišču v Washingtonu, kjer sodnica Tanya Chutkan še ni sprejela odločitve glede zahteve pravosodnih ministrov 14 zveznih držav ZDA, naj ustavi ukrepe urada za vladno učinkovitost pod vodstvom Muska.

Muska zaščititi pred tožbo

Cilj Bele hiše na sodišču naj bi bil Muska zaščititi pred tožbo, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Hkrati bo poteza verjetno sprožila nova vprašanja o tem, na kateri pravni podlagi ima Musk osrednjo vlogo pri odpuščanju zveznih uslužbencev in poskusu ukinjanja zveznih agencij.

Tožniki na zveznem sodišču v Washingtonu trdijo, da nima pravnih pooblastil za ukrepe, ki jih izvaja. Sodnica Chutkan je dejala, da ni povsem prepričana, od kod Musku pooblastila za dostop do zaupnih ali občutljivih podatkov zvezne vlade in odpuščanja. Obenem pa tudi ni prepričana, ali je tožnikom uspelo dokazati, da bodo zvezne države zaradi Muskovega početja utrpele nepopravljivo škodo, poroča Politico.

Proti ukrepom vlade predsednika Trumpa je bilo doslej na zveznih sodiščih po ZDA vloženih že najmanj 73 tožb, poroča televizija ABC. Odpuščanja zveznih uslužbencev in poskusi ukinjanja zveznih agencij pa se nadaljujejo. Večina medijev poroča tudi, da je Trumpova vlada začela odpuščati celo pri Zvezni upravi za zračni promet (FAA), in to kljub nekaj odmevnim nesrečam v zadnjem času ter Trumpovi napovedi, da bo za večjo varnost zaposlil najbolj pametne ljudi.

Je pa Trumpova vlada na hitro ustavila odpuščanja na ministrstvu za energijo oziroma v upravi za jedrsko energijo, ki je del ministrstva.

Vseh 350 zaposlenih pri agenciji, ki skrbi za varnost jedrskega orožja in drugih radioaktivnih snovi, je v četrtek zvečer dobilo pisno odpoved. V petek jim niso dovolili na delovna mesta, med drugim tudi v tovarni Pantex, kjer razstavljajo dotrajane jedrske bojne konice raket. Ko je zgodba odjeknila v medijih, so zaposleni začeli dobivati obvestila, naj pridejo nazaj v službe.

Televizija MSNBC medtem poroča, da je Trumpova vlada ustavila zaposlovanje novih sodnikov za področje priseljevanja, čeprav imajo za to specializirana sodišča ogromne zaostanke pri postopkih.