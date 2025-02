Elon Musk s konservativno vplivnico dobil 13. otroka

Ashley St. Clair, znana influencerka in konservativna avtorica, je nedavno razkrila, da je rodila 13. otroka Elona Muska. V ekskluzivnem intervjuju za New York Post je opisala Muska kot »zabavnega« in »prizemljenega« človeka. Glede njunega otroka pa je dejala, da ga je želel obdržati v skrivnosti zaradi varnosti. Šestindvajsetletna Ashley St. Clair je bila prisiljena razkriti informacijo, po kateri naj bi se z Muskom dogovorila, da ne bo javna, zaradi radovednih tabloidnih novinarjev, ki so jo nenehno nadlegovali.

Musk še ni priznal očetovstva, njegova ekipa pa ni odgovorila na prošnje za komentar. Muskov predstavnik Brian Glicklich je objavil izjavo na X, v kateri je zapisal, da sta Musk in Ashley St. Clair že nekaj časa zasebno sklepala dogovoru o vzgoji otroka.

»Žalostno je, da je tabloidni novinar, ki je večkrat nadlegoval Ashley in njeno družino, onemogočil, da bi ta proces potekal zaupno. Čakamo, da Elon javno prizna svojo starševsko vlogo, da bi končal neutemeljene špekulacije. Ashley zaupa, da bo Elon hitro dokončal dogovor v najboljšem interesu otroka,« je zapisal.

Kljub temu je Ashley St. Clair razkrila, da je Musk zagotovil luksuzno stanovanje in varnostne ukrepe za njeno zaščito. Romanca med njima se je začela na platformi X, pozneje je njuna interakcija prerasla v zasebna sporočila in romanco.

St. Clair je opisala, kako je najprej opazila Muska zaradi njegovega prevzema platforme X. Njuna prva interakcija je bila preko mema, ki ga je poslal v njena zasebna sporočila. Sprva ni imela posebnega zanimanja zanj, potem ko je z njim opravila intervju v San Franciscu, pa jo je povabil na večerjo.

St. Clair je razkrila, da je bila med nosečnostjo popolnoma izolirana in je morala opustiti svoje običajne dejavnosti. Bila je prisiljena živeti v skrivnosti in se spoprijemati s spletnimi grožnjami ter nadlegovanjem. Kljub temu je poudarila, da je njen otrok srečen in zdrav in da je materinstvo najboljša stvar, ki se ji je zgodila.

Razkrila je tudi, da so jo tabloidni novinarji prisilili, da javno spregovori o nosečnosti. Da je mama 13. Muskovega otroka je razkrila na platformi X. Kot je še dejala, upa, da bo njeno razkritje omogočilo, da bo njen otrok lahko živel bolj normalno življenje.

Musk, izvršni direktor podjetij X (nekdanjega Twitterja), Tesla in SpaceX ter tesen zaveznik Donalda Trumpa, je vse bolj vpliven v ameriški in svetovni politiki in tudi vodja ministrstva za učinkovitost vlade (DOGE). Njegovo premoženje je ocenjeno na 440 milijard dolarjev.

Musk ima že 12 otrok z Justine Wilson, pevko Grimes in Shivon Zilis, izvršno direktorico njegovega podjetja Neuralink. Njegov prvi otrok z Wilsonovo je umrl le nekaj tednov po rojstvu zaradi sindroma nenadne smrti dojenčka.