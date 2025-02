Xi Jinping ne bo imel svojega Elona Muska

V nadaljevanju preberite:

»Zdaj je pravi čas, da zasebna podjetja in podjetniki dajo svoj pečat,« je dejal kitajski predsednik Xi Jinping, ko se je včeraj sestal z najbolj znanimi milijarderji, med katerimi je bil tudi Jack Ma. Že dejstvo, da sta bila partijski in državni voditelj ter ustanovitelj družbe Alibaba v istem prostoru, kaže na obnovitev ljubezni med kitajsko oblastjo in zasebnim sektorjem, ki je bila v minulih letih zamrznjena.

Poleg Xi Jinpinga so se sestanka udeležili njegov ideološki guru Wang Huning, premier Li Qiang in namestnik premiera Ding Xuexiang, kar prav tako priča o novih pričakovanjih kitajske države, kar zadeva zasebni sektor in njegova prizadevanja za oživitev gospodarske rasti.

Sestanek je bil glavna novica državnih medijev, ki so prikazovali, kako se Xi Jinping rokuje z Jackom Majem, in objavili predsednikovo sporočilo najbogatejšim Kitajcem: »Upam, da si večina zasebnih podjetij in podjetnikov želi služiti državi, marljivo delati za razvoj in spoštovati zakone …, upam tudi, da se bodo tisti, ki so obogateli, zavzemali za splošno blaginjo.«