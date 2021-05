Beloruska senca na izrednem vrhu EU

Nove sankcije proti Belorusiji?

Predsednik evropskega sveta Charles Michel je napovedal, da se bodo voditelji lotili vprašanja prisilnega pristanka Ryanirovega letala v Minsku tudi na današnjem vrhu EU. »Ob tej priložnosti bo potekala razprava o posledicah in mogočih sankcijah,« je sporočil Michelov glasnik. Prisilni pristanek je označil za ravnanje brez primere. Na krovu je bil novinar Raman Protasevič, ki so ga beloruski organi aretirali. Sankcije bi lahko sprejeli tako proti odgovornim osebam kot proti subjektom, kot je beloruska državna letalska družba Belavia. Več predsednikov vlad je že pozvala k prepovedi pristankov njenih letal v EU. V Uniji so belorusko ravnanje najostreje obsodili.





Ostri očitki Rusiji



Ambiciozni podnebni cilji

Pri postavljanju podnebnih ciljev EU je vedno največja težava delitev bremen. FOTO: Ina Fassbender/AFP



Bo Bruselj prisluhnil slovenskim posebnostim?

V evropski komisiji bodo morali predstaviti okoljske, ekonomske in socialne vpliva velikega podnebnega svežnja Pripravljeni na 55.

Ko se bodo voditelji držav članic danes zbrali na izrednem vrhu EU, se bodo na delovni večerji najprej lotili zunanjepolitičnih vprašanj. Na njihovem prvem fizičnem zasedanju v Bruslju po decembru bo najprej na vrsti strateška razprava o vse težjih odnosih z Rusijo.Namenjena naj bi bila predvsem pregledu položaja. »Nezakoniti in izzivalni koraki Rusije se nadaljujejo tako znotraj držav članic EU kot onstran, nazadnje s tako imenovanim seznamom neprijaznih držav,« je v vabilu voditeljem zapisal gostitelj vrha v palači Europa, predsednik evropskega sveta. Pričakovati je obsodbo ruskih ravnanj, poudarjanje enotne drže EU in izrekanje solidarnosti z državami, ki so na muhi različnih ukrepov Moskve. Vrh naj bi zahteval od evropske komisije in visokega zunanjepolitičnega predstavnikaporočilo o odnosih z Rusijo.EU očita Rusiji kibernetične napade in operacije tajnih služb, kot je bila po navedbah Češke eksplozija v skladišču orožja v kraju Vrbětice. Unija že tako kritizira rusko delovanje v Ukrajini, zaradi katerega so že od leta 2014 v veljavi tudi gospodarske sankcije v nekaj sektorjih. Nadaljuje se vztrajanje pri politiki petih točk. V njih je med drugim zapisano, da je pogoj za premike EU glede Rusije uresničevanje mirovnega sporazuma iz Minska o vzhodni Ukrajini. Unija si še prizadeva za krepitev odnosov z deželami vzhodnega partnerstva in boljšo odpornost pri energetski preskrbi.Med zunanjepolitičnimi vprašanji bo na vrhu obravnavan še položaj na Bližnjem vzhodu, a predvidoma le na kratko. Voditelji bodo seznanjeni še s pripravami vrha EU in ZDA, ki bo sredi junija po prvi udeležbi ameriškega predsednikana vrhovih G7 v angleškem Cornwallu in kasneje Nata v Bruslju. Kot vprašanje zunanje politike se obravnavajo odnosi z Združenim kraljestvom. Tu naj bi voditelji poudarili načelo nediskriminacije med državami članicami. Slovenija je med petimi državami članicami, za katere ne velja popust pri delovnih vizumih.V Uniji potekajo še zadnje priprave pred predstavitvijo velikega podnebnega svežnja Pripravljeni na 55, ki naj bi prišel na mizo sredi julija. Z njim bo evropska komisija začrtala pot do znižanja izpustov za 55 odstotkov (v primerjavi z letom 1990) do leta 2030 in podnebno nevtralnost leta 2050. Na vrhu bo evropska komisija dobila dodatne smernice za pripravo svežnja. Zelena tranzicija je že tako osrednja tema institucionalne petletke EU in jedro programa za okrevanje, ki se bo poleti začel uresničevati s prvim stekanjem denarja v projekte.Pri postavljanju podnebnih ciljev EU je vedno največja težava delitev bremen. Zlasti manj razvite države z vzhoda, ki so še »odvisne« od ogljika, pričakujejo več pomoči za preobrazbo. Načelo, da si vsaka država članica sama sestavlja energetsko mešanico, velja za nedotakljivo. Predsednica evropske komisijepa je aprila že napovedala, da bodo sistem trgovanja z emisijskimi kuponi s proizvodnje energije in industrije razširili na promet in stavbe. »Ogljik mora imeti ceno, saj narava cene ne more več plačati,« je njena logika.Slovenija v podnebnih razpravah vztraja pri upoštevanju izhodiščnega položaja in nacionalnih posebnosti. Zaradi veliko gozdov se morajo, denimo, upoštevati ponori. Tudi vztrajanje pri rabi jedrske energije je ena od slovenskih stalnic. Premierje po oktobrskem vrhu kritiziral ureditev Natura 2000, ki na velikem delu slovenskega ozemlja onemogoča gradnjo obnovljivih virov energije. V projekcijah je ena od težav pri doseganju podnebnih ciljev rast izpustov iz prometa.Od izbruha epidemije je stalna tema vrhov usklajevanje odzivanja na covid-19. Ton na vrhu naj bi bil bolj optimističen, a še vedno bo poudarjena pazljivost, predvsem glede novih različic virusa, napovedujejo viri pri EU. V času hitrejšega cepljenja se Evropa čedalje bolj odpira. Voditelji naj bi pozdravili dogovor pogajalcev sveta EU, evropske komisije in evropskega parlamenta o digitalnem potrdilu, ki naj bi na začetku poletja že olajšalo potovanja po stari celini. Unija naj bi sicer do konca leta v okviru sheme Covax donirala nerazvitim deželam 100 milijonov odmerkov cepiva.Premier Janša se bo v Bruslju dvostransko srečal s slovaškim kolegomin predsednikom evropskega parlamenta