Po protestu v Beogradu: ponekod incidenti, prišlo je tudi do spopadov s policijo

V Beogradu je v soboto na poziv srbskih študentov potekal nov protest, kjer se je po navedbah organizatorjev in medijev zbralo okoli 140.000 protestnikov, čeprav policija navaja precej nižje število udeležencev. Po koncu programa študentskega protesta so se ponekod zgodili incidenti, prišlo je tudi do spopadov s policijo.

Protest se je začel v soboto ob 18. uri na beograjskem trgu Slavija, okrog 19. ure so se s 16 minutami tišine poklonili 16 žrtvam zrušenja nadstreška na obnovljeni železniški postaji v Novem Sadu novembra lani. Sledila je srbska himna in govori študentov.

FOTO: Marko Djurica/Reuters

Ultimat vladi, Vučić ga je zavrnil že pred začetkom protesta

V Beograd so se zgrnili študenti in protestniki iz več mest po Srbiji, skupno se je zbralo okrog 140.000 ljudi, navajajo tuje tiskovne agencije. Protestniki so vladi postavili ultimat, da mora do večera razpisati predčasne parlamentarne volitve in izprazniti park pred skupščino, kjer že mesece taborijo nasprotniki študentskih blokad fakultet. V nasprotnem primeru so napovedali državljansko nepokorščino.

Rok za izpolnitev zahtev se je iztekel ob 21. uri, srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je že v petek zavrnil zahteve protestnikov.

FOTO: Oliver Bunić/AFP

Po koncu programa študentskega protesta se je na Slaviji v središču Beograda zgodilo več incidentov. Posamezniki so na pripadnike žandarmerije metali bakle, steklenice in kamenje, policija pa jih je razganjala s solzivcem. Slišati je bilo tudi pokanje petard.

Direktor policije Dragan Vasiljević je dejal, da so policisti po napadu uporabili pendreke, vendar je zanikal uporabo »kemičnih sredstev« za razganjanje množice. Po njegovih besedah je bilo pridržanih več deset ljudi, poškodovanih je bilo šest policistov.

Šlo je za novega v vrsti protestov, ki jih organizirajo srbski študenti po zrušenju nadstreška v Novem Sadu. Zahtevajo politično in kazensko odgovornost za nesrečo ter predčasne parlamentarne volitve. Njihovi protesti so do zdaj dobili široko podporo v družbi in prerasli v izražanje nezadovoljstva z vladavino prava in sistemsko korupcijo v državi.