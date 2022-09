Berlusconi trdi, da je Putin moral napasti Ukrajino

V nadaljevanju preberite:

Jutri, v nedeljo, 25. septembra, bodo imeli sosedi Italijani sila pomemben dan. V trenutkih energetske krize, ki jih tare prav tako kot vse druge v Evropi, se bodo odločali o novem parlamentu in s tem o novi vladi. Parlament utegne trajati pet let, vlada pa povprečno doseže leto in tri mesece, potem pade in pride druga.

Ankete obetajo zmago skrajni desnici, ki kaže prijazen obraz mlade ženske Giorgie Meloni. Prve ženske, ki bi vstopila v palačo Chigi. Vodi skrajno desno stranko Brati Italije, ki je pred petimi leti dosegla komaj štiri odstotke. Sto let po Mussolinijevem pohodu na Rim se morda povzpne na oblast stranka, ki velja za naslednico fašistične in poznejših naslednic z drugačnimi imeni, pa podobnimi načeli.