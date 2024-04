Izraelska vojska o napadu na humanitarce: Ta incident je bil huda napaka

Izraelska vojska je zračni napad na območju Gaze, v katerem je bilo v ponedeljek ubitih sedem uslužbencev humanitarne organizacije Work Central Kitchen, v torek označila za hudo napako. Izraelski predsednik Jicak Hercog pa se je v torek opravičil za napad, ki je sprožil ostre obsodbe mednarodne skupnosti.

»Ta incident je bil huda napaka,« je dejal načelnik generalštaba izraelske vojske Herzi Halevi o napadu. Dodal je, da se to ne bi smelo zgoditi, napad pa je po njegovih besedah posledica »napačne identifikacije« ponoči. Ob tem se je opravičil za nenamerno škodo, ki so jo povzročili članom humanitarne organizacije.

Organizaciji World Central Kitchen se je za napad, v katerem je umrlo sedem humanitarnih delavcev, opravičil tudi izraelski predsednik Jicak Hercog. Kot je sporočil v torek, je govoril z vodjo organizacije Josejem Andresom in mu izrazil globoko žalost in iskreno opravičilo zaradi tragične izgube življenj.

Premier Benjamin Netanjahu je pred tem priznal, da je bilo sedem humanitarnih delavcev ubitih v izraelskem zračnem napadu. Zatrdil pa je, da je šlo za tragičen incident in nenameren napad, o katerem bodo uvedli preiskavo. »To se v vojni dogaja ... storili bomo vse, da se to ne bo več ponovilo,« je dodal.

Humanitarna organizacija je v torek sporočila, da je bil konvoj z njenimi sodelavci, med dostavo pomoči v hrani za ljudi na območju Gaze tarča napada. V njem so bili ubiti humanitarni delavci iz Avstralije, Poljske, Združenega kraljestva, Palestine ter dvojna državljanka ZDA in Kanade. Naznanila je tudi, da začasno prekinja svoje dejavnosti v Gazi.

Organizacija, ki sodeluje pri dostavah pošiljk s hrano in humanitarno pomočjo v oblegano palestinsko enklavo, je ob tem incident označila za tragedijo in ponovila, da humanitarni delavci in civilisti nikoli ne smejo biti tarča napadov.

Biden je govoril tudi z ustanoviteljem World Central Kitchen Josejem Andresom, čigar humanitarni delavci so izgubili življenja v napadu. FOTO: Elizabeth Frantz/Reuters

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek v posebnem sporočilu za javnost izrazil ogorčenje zaradi smrti sedmih humanitarnih delavcev organizacije World Central Kitchen, med katerimi je bila tudi Američanka z dvojnim kanadskim državljanstvom. Njihovo smrt je označil za tragedijo in Izrael pozval k hitri preiskavi.

»Preiskava mora biti hitra, mora zagotoviti odgovornost, njeni rezultati pa morajo biti javni,« je sporočil Biden, potem ko je Izrael obljubil temeljito preiskavo o tem, zakaj so zračni napadi zadeli vozila humanitarnih delavcev.

Biden je kritiziral Izrael, da ne stori dovolj za zaščito humanitarnih delavcev, ki skušajo dostaviti pomoč prebivalcem Gaze. »Do takšnih incidentov enostavno ne sme priti. Izrael tudi ni storil dovolj za zaščito civilistov. ZDA neprenehoma opozarjajo Izrael, naj loči svoje vojaške operacije proti Hamasu od humanitarnih operacij, da se izogne civilnim žrtvam,« je sporočil Biden.

Izraelska vojaška vozila. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Obljubil je, da bodo ZDA še naprej dostavljale humanitarno pomoč Palestincem v Gazi, sam pa bo pritiskal na Izrael, naj pri tem pomaga. »Poleg tega pritiskamo za takojšnje premirje kot del dogovora o izpustitvi talcev, na čemer ta trenutek dela moja ekipa v Kairu,« je sporočil Biden.

»Danes sem govoril s prijateljem ustanoviteljem World Central Kitchen Josejem Andresom in mu izrazil najgloblje sožalje zaradi smrti pogumnih humanitarnih delavcev in mu izrazil nadaljnjo podporo pri junaških prizadevanjih njega samega in njegove ekipe za dostavo hrane lačnim po svetu. Naj bog blagoslovi ubite humanitarne delavce in prinese tolažbo svojcem,« je sporočil Joe Biden.