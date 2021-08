Biden napadalcem: Napada ne bomo pozabili, izsledili vas bomo in plačali boste

Pogled na letališče in vhod Abbey, kjer je odjeknila eksplozija. FOTO: AFP

Skupno evakuiranih že več kot 100.000 ljudi

Iz Kabula so od 14. avgusta evakuirali že več kot 100.000 ljudi, so v četrtek sporočili iz Bele hiše. Samo v četrtek so v 12 urah evakuirali 7500 ljudi, od tega 5100 Američani in 2400 zavezniki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kljub četrtkovem napadu države pospešeno nadaljujejo evakuacije pred rokom za umik vojakov. Vse tuje sile v Afganistanu po navedbah neimenovanega diplomata za tiskovno agencijo Reuters pričakujejo, da bodo svoje državljane in zaposlene na veleposlaništvih evakuirali do 30. avgusta, povzema britanski BBC.



V Afganistanu je po ocenah še okoli 1500 ameriških državljanov, Velika Britanija ima v državi še okoli 400 ljudi, Nemčija pa 200. Številne države so sicer že sklenile evakuacijske lete, med njimi Nizozemska in Danska. Zadnje francosko letalo bo predvidoma poletelo danes.

Letalo z afganistanskimi begunci na letališču v Frankfurtu v Nemčiji. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Biden: Napad Amerike ne bo odvrnil od evakuacije

Ranjenih je bilo najmanj 150 ljudi, bolnišnice so polne. FOTO: Reuters

Pogled na gnečo ljudi včeraj pred letališčem v Kabulu. FOTO: Ruters

Po tem, ko so včeraj zahodne države ZDA, Avstralija in Velika Britanija svarile pred grožnjo s terorističnim napadom in svoje državljane v Afganistanu pozivalo, naj se izogibajo letališča, sta včeraj tam res odjeknili dve eksploziji . V napadu je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 90 ljudi, med njimi civilisti in trinajst pripadnikov ameriške vojske in 28 talibov, danes poroča BBC. Več kot 150 ljudi je ranjenih, med njimi 18 ameriških vojakov, po besedah prič so bolnišnice polne. Odgovornost za napad je prevzela Islamska država.Napad sta izvedla dva samomorilska napadalca, pripadnika Islamske države. Ta je, kot sovražnica talibov in zahoda, po navajanju Reutersa dejala, da je eden od samomorilcih napadalcev ciljal na »prevajalce in sodelavce z ameriško vojsko«. Kot je skupina objavila na svojem propagandnem kanalu Amaq, se je samomorilski napadalec razstrelil med Afganistanci in ameriškimi vojaki. Ena eksplozija naj bi odjeknila v jašku ob letališču, kjer pregledujejo dokumente afganistanskih beguncev. Samomorilski napadalec naj bi sprožil napravo, ko je bil v gneči. Nato pa naj bi drugi napadalec začel streljati.Druga ​eksplozija je odjeknila pred vhodom Abbey, kjer so nameščeni britanski vojaki, teh sicer ni bilo med žrtvami napada. Gre za enega od treh vhodov, ki so jih zaprli zaradi teroristične grožnje, še poroča BBC. Še ena eksplozija je odjeknila pred hotelom Baron, približno 200 metrov od vhoda Abbey, a naj bi bila ta eksplozija povezana z uničevanjem orožja, je danes poročal Radio Slovenija.General, vodja ameriškega centralnega poveljstva ZDA, je dejal, da so bili v pripravljenosti za več napadov na letališče in da se pripravljajo pred morebitnimi novimi.Kaos in strah ter nasilje se v Afganistanu stopnjujejo, čas za evakuacijo pa se izteka. A rok za evakuacijo, ki je 31. avgust – kot je zagotovil ameriški predsednik, ki mu je zaradi dogodkov v Afganistanu podpora padla na najnižjo raven – ostaja nespremenjen. Biden je v včerajšnjem govoru napadalcem sporočil, »da jim ne bodo oprostili. Izsledili vas bomo in za napade boste plačali« je povedal in dodal, da teroristi s tem Amerike ne bodo odvrnili od Afganistana in evakuacije, z misijo bodo nadaljevali, je njegove besede povzemal BBC. Tudi v ameriškem obrambnem ministrstvu so napovedali, da se bodo Islamski državi za napada maščevali.Prav tako je, ki je napad označil za odvraten, dejal, da to ne bo odvrnilo od nadaljnje evakuacije. A verjetno bodo že jutri iz Kabula odletela zadnja letala z afganistanskimi civilisti, drugi, ki se jim ne bo uspelo vkrcati na letalo, pa bodo prepuščeni sami sebi in bodo morali sami najti pot na varno.Po navajanju Radia Slovenija se predvsem v vojaških vrstah postavlja vprašanje, ali je bilo pametno, da je Zahod talibom prepustil varovanje letališča, saj da bi naj morda talibi namenoma spregledali oborožena napadalca oz. pripadnika Islamske države. Kot pa je dejal McKenzie, so pripadniki islamske države nekaj informacij v zvezi z napadom delili s talibi in verjame, da so ti nekatere napade onemogočili.