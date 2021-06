Biden ob kitajskih izzivih za stabilnost z Rusijo

V nadaljevanju preberite:

Joe Biden je na tiskovni konferenci, ki sta jo državnika organizirala vsak posebej, omenil seznam infrastrukturnih lokacij, pri katerih ZDA ne bodo tolerirale hekerskih napadov. Američani hekerjem s sedežem v Rusiji pripisujejo nedavno ohromitev velikega dela ameriške preskrbe z rafiniranimi fosilnimi gorivi in mesom, še pred tem prav tako domnevni vdor ruskih hekerjev v številna ameriška ministrstva in nešteta podjetja. Ameriški predsednik je govoril tudi o vmešavanju držav v volitve drugih, krajše trajanje pogovorov, kot je bilo pričakovano, pa po njegovem prepričanju ni bistveno za njihov uspeh, tega bodo sodili po nadaljevanju pobud, o katerih so se dogovorili.