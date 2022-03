Biden: Putin bi lahko uporabil kemično ali biološko orožje

6:20 Biden: Obstajajo znaki, da bi Putin lahko uporabil kemično ali biološko orožje

Ameriški predsednik Joe Biden pravi, da obstajajo jasni znaki, da se ruski predsednik Vladimir Putin morda pripravlja na uporabo kemičnega in biološkega orožja v Ukrajini. Biden pravi, da je ruski voditelj zaradi ukrajinskega odpora »s hrbtom potisnjen ob zid«, zaradi česar obstaja nevarnost, da bi se zatekel k močnejši taktiki.

Ameriški predsednik Joe Biden je posvaril o morebitni uporabi kemičnega in biološkega orožja. FOTO: Reuters

0:30 Soglasje o sankcijah, razhajanja o podrobnostih

Med članicami EU obstaja široko soglasje o tem, da je treba sankcije proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini še razširiti, a tudi različni pogledi glede podrobnosti, je dejal zunanji minister Anže Logar po današnjih pogovorih v Bruslju. Od vrha unije konec tedna se pričakuje politična usmeritev glede naslednjega, petega svežnja sankcij.Eno ključnih vprašanj ostaja, ali oziroma kdaj bo unija ukrepala s prepovedjo uvoza ruske energije. Slovenija se po Logarjevih besedah zavzema za to, da je treba Ukrajini zagotavljati vse vrste pomoči - strateško, varnostno, humanitarno in politično, pri čemer gre pri slednji zlasti za jasno perspektivo članstva v EU, tudi s pospešitvijo postopka pridobivanja statusa kandidatke.

Slovenija se zavzema tudi za stopnjevanje sankcij, je izpostavil Logar, ki se je med drugim zavzel za zaprtje pristanišč za ruska plovila, za prepoved uvoza ruske energije in za to, da EU v Kijev pošlje svojega političnega predstavnika. Na vprašanje, kolikšna je podpora tem ukrepom med preostalimi članicami, je odgovoril, da se je mnenje držav med rusko agresijo močno spreminjalo ter da ni nujno, da bo to, kar velja danes, veljalo tudi jutri. Vsi predlogi počasi pridobivajo podporo med članicami, danes ni bilo izrecnega nasprotovanja nobenim dodatnim sankcijam, je dejal. Še zlasti je Logar znova izpostavil pomen ustavitve prihodkov Rusije od prodaje energije uniji. Od začetka vojne je Rusija samo s prodajo energentov članicam unije zaslužila 15,5 milijarde evrov, v razmeroma kratkem času bi se lahko v Rusijo od prodaje energentov uniji steklo do 100 milijard evrov, dan vojskovanja pa jo stane približno milijardo evrov, je ponazoril izziv.

0:20 Navalnemu bodo danes izrekli sodbo, tožilstvo zahteva 13 let zapora

V Rusiji naj bi izrekli sodbo opozicijskemu voditelju Alekseju Navalnemu, ki je že približno eno leto zaprt v koloniji okoli sto kilometrov vzhodno od Moskve. Zaradi obtožb o goljufiji tožilstvo zanj zahteva še 13 let zapora, in dve leti pogojne kazni ter denarno kazen v višini 1,2 milijona rubljev oziroma 9500 evrov. Glavni politični nasprotnik ruskega predsednika Vladimirja Putina Navalni je obtožen, da je od svoje politične organizacije za osebno rabo ukradel za več kot 4,7 milijona ameriških dolarjev donacij. Navalni, ki so ga zaprli lani v začetku leta po vrnitvi z zdravljenja v Nemčiji, proces ocenjuje za politično motiviranega. Navalni se je v Nemčiji zdravil po zastrupitvi z novičkom avgusta 2020. Trenutno v kazenski koloniji prestaja kazen zaradi še ene domnevne korupcijske afere iz leta 2014, zaradi katere je bil obsojen na dve leti in pol zapora.