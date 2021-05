Biden še ne bo odpoklical vojakov iz Bagdada

V nadaljevanju preberite:

Ob nedavni določitvi časovnice dokončnega umika ameriške vojske iz Afganistana (popoln umik do 11. septembra) so številni politični analitiki – in seveda tudi politične sile – na Bližnjem vzhodu pričakovali, da bo ameriški predsednik Joe Biden podobno odločitev sprejel tudi v zvezi z Irakom. A to se (še) ni zgodilo. Približno 2500 ameriških vojakov bo do nadaljnjega ostalo v državi, ki jo je ameriško-koalicijska invazija pred 18 leti spremenila v polje smrti.