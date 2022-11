Biden svari pred temačnimi silami z žejo po oblasti

Ameriški predsednik Joe Biden vidi demokracijo v svoji državi pod napadom, glavni krivec zato naj bi bil njegov republikanski predhodnik, ki noče sprejeti rezultatov zadnjih predsedniških volitev. V torek bodo Američani volili nov predstavniški dom, tretjino senata in številne guvernerje zveznih držav in demokratom zaradi inflacije in drugih gospodarskih težav slabo kaže.

Biden Donalda Trumpa ni imenoval po imenu, a je to zanj že običajno: republikanskega prvaka pogosto imenuje kar tip, ki je bil pred menoj v Beli hiši. Manj običajna je ostrina napada na opozicijsko stranko, pa čeprav je tudi Trumpove privržence že označil za polfašiste. Zdaj je prejšnjega republikanskega predsednika povezal z napadom na soproga demokratske predsednice predstvaniškega doma Nancy Pelosi pred tednom dni v San Franciscu, posvaril pa je tudi pred »temačnimi silami z žejo po oblasti«. Te naj bi na skorajšnjih volitvah ogrozile ameriško demokracijo.

Prejšnji republikanski predsednik ZDA Donald Trump. Foto Go Nakamura/Reuters

Po zadnjih javnomnenjskih raiskavah Američane bolj skrbijo inflacija, nenadzorovano priseljevanje in kriminal v času Bidnove vladavine, demokratski predsednik pa je raje opozarjal na domnevne nevarnosti »maga« republikancev, privržencevTrumopovega gesla »naredimo Ameriko spet veliko«. Američane vseh političnih ozadij je pozval, naj 8.novembra podprejo demokracijo.

Nasprotniki pa Bidna obtožujejo, da z demokracijo razume le enostrankarsko vladavino svojih demokratov, republikanci pa še, da se poskuša izviti odgovornosti za katastrofalne gospodarske rezultate. »Američani mu ne verjamejo,« je ocenil republikanski voditelj Kevin McCarthy, ki bo v primeru konservativnega nadzora nad predstavniškim domom verjetno prihodnji tretji politik v državi.

Političnega razpoloženja pri vrelišču ne dokazuje le napad na Paula Pelosija. V New Hampshiru je opazovalec predvolilne razprave poskušal udariti Dona Bolduca, republikanskega izzivalca demokratske senatorke Maggie Hassan.