Biden v bitko za nadzor nad kongresom

Manj kot tri tedne pred odločilnimi delnimi kongresnimi volit­vami, ki bodo na sporedu 8. novembra, je ameriški predsednik Joe Biden v Pittsburghu poudaril svoj veliki nadstrankarski uspeh, novembra lani sprejet program za obnovo in izgradnjo državne infrastrukture. Eksplozije inflacije, kriminala in nezakonitih prehodov južne meje grozijo demokratom z volilnimi izgubami, če ne bodo prepričali volivcev z zavzemanjem za okolje in pravico žensk do skoraj neomejene ­umetne prekinitve nosečnosti.