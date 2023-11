Bliža se končni obračun Bruslja z Budimpešto

V nadaljevanju preberite:

Napetosti med Brusljem in madžarskim premierom Viktorjem Orbánom bi se lahko še zaostrile in pripeljale do večje krize. Predsednik evropskega sveta Charles­ Michel se je včeraj odpravil v ­Budimpešto, da bi preučil teren pred naslednjimi odločitvami.

Orbán je v pismu Michelu, ki je prejšnji teden ušlo v javnost, odkrito zažugal s popolno blokado politike EU do Ukrajine, če ne bodo izpolnjeni njegovi pogoji. Zahteval je, da bi pred nadaljnjim odločanjem o finančni pomoči Ukrajini, varnostnih jamstvih in širitveni politiki do Kijeva morali najprej premisliti svojo strategijo.