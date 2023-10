Bližnjevzhodna kriza bo še bolj neprijetna tema od Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

Dejstvo, da se je indijska vlada tako hitro odzvala na Hamasov napad in brezpogojno podprla Izrael, je še eno znamenje nove diplomatske usmeritve premiera Narendre Modija. Indija je vzpostavila diplomatske odnose z Izraelom šele leta 1992. Čeprav ga je že leta 1950 priznala kot državo, z njim ni hotela izmenjati veleposlaništev, ker je bila povezanost s Palestino bolj skladna z načeli protikolonializma in neuvrščenosti.

Tudi po vzpostavitvi diplomatskih odnosov je bila Indija dokaj počasna pri krepitvi medsebojnega prijateljstva. Čeprav je v oboroženih spopadih s Pakistanom od Izraela dobivala vojaško pomoč, je minilo devet let, da je Ariel Šaron kot prvi izraelski premier obiskal Indijo, pri čemer so ga v New Delhiju pričakali množični protesti.