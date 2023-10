Bližnjevzhodna vojna načenja varnost v Evropi

V nadaljevanju preberite:

Zagotavljanje humanitarne­ ­pomoči Gazi, preprečitev širjenja­ vojne in reševanje talcev v rokah­ Hamasa so trije cilji, ki so si jih zadali voditelji držav na ­sinočnjem videokonferenčnem vrhu EU. Širjenje bližnjevzhodnega konflikta da bi imelo velike posledice, zlasti v času, ko poteka še druga vojna, v Ukrajini.

Težek je položaj v sosedah, Libanonu in Jordaniji, ki že tako gostita veliko beguncev. Naslednje področje, ki skrbi voditelje, so posledice za notranjo varnost v državah EU. »Konflikt povzroča veliko delitev in polarizacijo med našimi ljudmi,« je po vrhu povedal predsednik evropskega sveta Charles Michel. Morali bi zmanjšati napetosti in povečati sodelovanje med službami.