Boeing bo priznal krivdo, svojci žrtev nezadovoljni z višino kazni

Boeing, eden največjih proizvajalcev letal na svetu, bo priznal krivdo, potem ko je ameriško ministrstvo za pravosodje ugotovilo, da je podjetje kršilo dogovor o reformah, ki bi jih moralo izvesti po dveh smrtonosnih nesrečah letal 737 max, ki sta zahtevali 346 življenj.

Ministrstvo je objavilo, da se je Boeing strinjal s plačilom 243,6 milijona dolarjev kazni ter priznal krivdo za »zaroto pri goljufanju ZDA« med certificiranjem letal max. Svojci žrtev nesreč v letih 2018 in 2019 so to kazen označili za premilo. Po njihovem podjetju omogoča, da ne bo prevzelo polne odgovornosti.

Jezi jih tudi, da se bo Boeing s priznanjem krivde lahko izognil javnemu sojenju. Menijo, da se s tem dogovorom izogibajo podrobnemu sodnemu preiskovanju, ki bi utegnilo razkriti dodatne nepravilnosti in napake.

Kot je znano, je oktobra 2018 boeing 737 max indonezijskega letalskega prevoznika Lion Air strmoglavil kmalu po vzletu, umrlo je vseh 189 ljudi na krovu. Nekaj mesecev kasneje, marca 2019, je strmoglavilo še letalo Ethiopian Airlines, pri čemer je umrlo vseh 157 potnikov in članov posadke. Obe nesreči sta bili povezani s težavami v sistemu za nadzor letenja MCAS.

V dogovoru iz leta 2021 se je Boeing zavezal k plačilu 2,5 milijarde dolarjev, vključno z vplačilom 500 milijonov dolarjev v sklad za žrtve. Dogovor je že takrat vznemiril svojce ponesrečenih, saj niso bili obveščeni o pogojih in so pozivali k sojenju in temeljitejši preiskavi.

Boeing bo plačal 243,6 milijona dolarjev kazni. FOTO: Claudio Fernandez Arbes/AFP

Višji uslužbenci ameriškega pravosodnega ministrstva naj bi sicer zahtevali pregon Boeinga, je konec junija poročal CBS News, ameriški partner BBC, a naj bi na koncu omahovali zaradi premalo dokazov.

V povezavi z nesrečami je bil leta 2022 obtožen le Mark Forkner, nekdanji tehnični pilot pri Boeingu. Nazadnje je bil oproščen, njegovi odvetniki so trdili, da so ga uporabili kot grešnega kozla.

Mark Cohen, zaslužni profesor na Univerzi Vanderbilt, je za BBC pojasnil, da tožilci pogosto raje sklenejo dogovor o priznanju krivde, saj se s tem izognejo tveganemu sojenju.

»Dogovor je lažje doseči kot voditi sodni postopek. Menijo tudi, da je to boljša sankcija, saj lahko naložijo zahteve, ki običajno niso vključene v smernice pri izrekanju pravosodnih kazni,« je dejal Cohen.

Dodaja, da je na odločitev verjetno vplivalo tudi to, da je Boeing glavni vladni dobavitelj letal. »Razmišljati morajo o stranskih posledicah,« je pojasnil. »Takšnih primerov ni mogoče jemati zlahka.«