Bog, oprosti popisovalcem, saj ne znajo popisovati

Ne glede na vse pa med verniki v naši južni sosedi še vedno prevladujejo katoliki, teh je glede na popis 78,97 odstotka prebivalstva. Je pa katoliška cerkev v zadnjih desetih letih izgubila veliko vernikov, saj je še pred desetletjem 86,4 odstotka prebivalstva trdilo, da so katoliki. Vendar na udaru ni samo katoliška cerkev. Pred desetimi leti se je za na sploh verujoče osebe na Hrvaškem izreklo 91,37 odstotka prebivalstva, v letošnjem letu pa samo še 87,93 odstotka prebivalstva. In kot je že nekajkrat omenil tudi kardinal in poglavar hrvaške katoliške Cerkve Josip Bozanić, se bo trend upadanja števila katolikov na Hrvaškem še nadaljeval, saj je med verniki vse več starejših, mladi se trumoma izseljujejo, k nedeljski maši pa prihajajo z že kupljeno vozovnico za Irsko, Nemčijo … Pa tudi cerkvenih porok je vse manj, mladih, ki obiskujejo verouk, pa je tudi vse manj po hrvaških šolah.