Bogastvo milijarderjev se je v desetih letih podvojilo

Premoženje milijarderjev po svetu se je v manj kot desetih letih več kot podvojilo in je v letošnjem letu znašalo 14 bilijonov dolarjev, v najnovejšem poročilu ugotavlja švicarska banka UBS. Kot je razvidno iz analize, so obogateli predvsem milijarderji v tehnološkem sektorju.

Skupno bogastvo milijarderjev se je od leta 2015 do 2024 povečalo za 121 odstotkov na 14 bilijonov dolarjev (13,2 bilijona evrov), je v četrtek objavila največja švicarska banka UBS. V tem obdobju se je število milijarderjev povečalo s 1757 na 2682, vrh pa je bil dosežen leta 2021 z 2686 milijarderji.

Glede na poročilo UBS, ki redno spremlja premoženje najbogatejših ljudi na svetu, se je njihovo bogastvo povečalo bolj kot globalni indeks, ki se uporablja za merjenje gibanja delniških trgov po vsem svetu.

Kot je razvidno iz poročila, se je premoženje kitajskih milijarderjev od leta 2015 do 2020 več kot podvojilo na 2,1 bilijona dolarjev, nato pa se je zmanjšalo na 1,8 bilijona dolarjev.

Severnoameriški milijarderji pa so od 2020 svoje premoženje povečali za 58,5 odstotka na 6,1 bilijona dolarjev, pri čemer prednjačijo industrijski in tehnološki milijarderji.

Po vsem svetu se je sicer premoženje tehnoloških milijarderjev potrojilo in leta 2024 doseglo 2,4 bilijona dolarjev.

Skupno premoženje milijarderjev v zahodni Evropi se je od leta 2015 do leta 2020 povečalo za 16 odstotkov na 2,1 bilijona dolarjev, nato pa se je rast upočasnila. Leta 2024 je znašalo 2,7 bilijona dolarjev.

Pri UBS so še navedli, da se bodo milijarderji v naslednjih desetih letih soočali z negotovim svetom spričo velikih geopolitičnih napetosti, trgovinskih ovir in vse večjih zahtev vlad glede porabe. Zaradi tega se bodo morali zanašati predvsem na »pametno tveganje, poslovno osredotočenost in odločnost«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.