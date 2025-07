V nadaljevanju preberite:

Takoj po zamenjavi vlade so se v Kijevu lotili še »čiščenja« vplivnega in neodvisnega državnega aparata za odkrivanje in preprečevanje korupcije, ki (še) ni bil pod popolnim nadzorom predsednika države Volodimirja Zelenskega. Ne le domači, tudi zahodni analitiki obtožujejo Zelenskega, da se hoče znebiti politične konkurence in v Ukrajini vzpostaviti sistem osebne vladavine.