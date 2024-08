Bojevito slovo »prekleto starega« Joeja Bidna

»Soočamo se s prelomnico, enim tistih redkih trenutkov v zgodovini, ko bodo naše odločitve vplivale na prihodnost naše države in sveta v naslednjih desetletjih. To mislim dobesedno, ne v prispodobi. Borimo se za samo dušo Amerike,« je pred tisoči delegatov na otvoritvenem večeru demokratske nacionalne konvencije zatrdil ameriški predsednik Joe Biden, čigar govor, v katerem apeliral na državljane, naj na novembrskih volitvah odločno podprejo Kamalo Harris, je bil eden zadnjih velikih nastopov v njegovem mandatu.

Nastop 46. predsednika ZDA je bil najverjetneje eden od vrhuncev političnega megadogodka, na katerem bo Kamala Harris tudi uradno sprejela nominacijo svoje stranke za kandidaturo na prihajajočih volitvah. Bidnu je večtisočglava množica delegatov namenila zvezdniški sprejem, enainosemdesetletni demokrat pa je v soju luči z energičnim zagovorom svoje politične zapuščine potegnil simbolično črto pod iztekajočim se mandatom.

Poznam več tujih voditeljev po prvem imenu kot kdorkoli drug, in to samo zato ker sem tako prekleto star! Joe Biden

Predsednik, ki se je še pred mesecem dni potegoval za obstanek na položaju, nato pa se zaradi svoje starosti umaknil iz tekme za Belo hišo, se ni poskušal izogniti vprašanju svoje napovedane upokojitve. »Pet mesecev mi je ostalo od mandata in veliko imam še za narediti. Služiti kot predsednik je bila zame življenjska čast. Ljubim to službo, toda še bolj ljubim svojo državo. Vse ta namigovanja, kako sem jezen na ljudi, ki so mi rekli, da se moram umakniti, ne držijo,« je zatrdil ob enem od mnogih aplavzov, ki so prekinili njegov uro dolg nastop.

Prva dama Jill Biden in predsednik Joe Biden v družbi podpredsednice Kamale Harris in njenega moža Douglasa Emhoffa med demokratsko konvencijo v Chicagu FOTO: Saul Loeb/Afp

Še pred tem je poskušal svoj umik, s katerim je konec prejšnjega meseca odprl pot kandidaturi aktualne podpredsednice Kamale Harris, obrniti na šalo. »Poznam več tujih voditeljev po prvem imenu kot kdorkoli drug, in to samo zato ker sem tako prekleto star!« je dejal vidno razpoloženi Biden.

Vnovično reševanje demokracije

Joe Biden: »[Donald Trump] pravi, da izgubljamo. Toda v resnici izgublja on, saj se povsem moti.« FOTO: Robyn Beck/Afp

Znaten del svojega nastopa je Biden posvetil zagovoru tri leta in pol dolgega predsedniškega mandata. FOTO: Saul Loeb/Afp

Čeprav je bil njegov nastop namenjen strnjevanju demokratskih vrst za njihovo novo predsedniško kandidatko, je bil vse drugo kot zadržan. Svoje najbolj ostre besede je v Pensilvaniji rojeni Biden po pričakovanjih namenil republikanskemu kandidatu, od čigar je leta 2021 prevzel vodenje države. Biden ni skrival svojega prepričanja, da vnovična izvolitev populista predstavlja nevarnost za prihodnost ZDA, ameriške demokracije, pa tudi državljanskih svoboščin in pravic, vključno s pravico do umetne prekinitve nosečnosti. »Demokracijo smo rešili leta 2022 in zdaj jo moramo ponovno rešiti,« je pozval udeležence konvencije in milijone Američanov, ki so si lahko njegov nastop ogledali od daleč.

»Pomislite na to, kakšno sporočilo Donald Trump pošilja svetu, ko nas opisuje za poraženo državo. Pravi, da izgubljamo. Toda v resnici izgublja on, saj se povsem moti,« je orisal negativen vpliv Trumpovih izjav za mednarodni ugled ZDA. Med drugim je spomnil na žaljenje pokojnih ameriških vojakov in veteranov, ki jih je Trump po navedbah visokih članov njegove pretekle administracije označil za »naivneže in zgube«. »Kdo hudiča misli, da je?« se je vprašal Biden, rekoč, da takšne besede niso vredne nekoga, ki opravlja funkcijo vrhovnega poveljnika ameriške vojske. »Ne takrat, ne zdaj, nikoli.« Noben vrhovni poveljnik se po mnenju aktualnega predsednika prav tako ne bi smel priklanjati diktatorjem, tako kot se Trump po njegovo priklanja ruskemu voditelju Vladimirju Putinu. »Jaz se nikoli nisem in obljubim vam, da se Kamala Harris prav tako ne bo.«

Znaten del svojega nastopa je Biden posvetil zagovoru tri leta in pol dolgega predsedniškega mandata, med katerim je njegova administracija državljanom pomagala prebroditi najhujšo pandemijo v zadnjem stoletju, posledične gospodarske izzive, vključno z rastjo cen življenjskih stroškov, hkrati pa povečala dostop do zdravstvenega zavarovanja, okrepila investicije v infrastrukturo ter sprejela ambiciozno podnebno zakonodajo.

Kamala Harris je po oceni odhajajočega predsednika močna in izkušena kandidatka z izjemno integriteto. FOTO: Robyn Beck/ Afp

Biden je poudaril, da je med služenjem državi dal »vse od sebe«, hkrati pa priznal, da je v svoji karieri storil tudi več napak. Eno največjih preteklega mandata za njegove kritike predstavlja podpora Izraelu v skoraj leto dni trajajoči vojni v Gazi. Predsednik se tej temi med govorom ni poskusil izogniti, zatrdil je, da se njegova administracija trudi preprečiti širitev vojne, doseči vrnitev izraelskih talcev ter s prekinitvijo ognja končati trpljenje palestinskih civilistov. Udeleženci propalestinskih protestov, ki v Chicagu potekajo vzporedno s štiridnevno konvencijo, imajo po predsednikovih besedah v nekaterih pogledih prav. »Veliko nedolžnih ljudi je bilo ubitih na obeh straneh,« je poudaril.

Najboljša ameriška zgodba

Biden je prepričan, da je prihodnost ZDA svetla, še posebno če demokratom novembra uspe obdržati večino v senatu, osvojiti nazaj predstavniški dom ter za predsednico ter podpredsednika izbrati Kamalo Harris in Tima Walza. Poleg ambicioznega gospodarskega načrta, ki vključuje odločen boj proti neupravičeni rasti cen živil in izgradnjo treh milijonov novih domov, lahko Američani po Bidnovih besedah od njegove naslednice pričakujejo tudi zaščito osnovnih pravic.

»Kamala in Tim bosta zaščitila vašo svobodo, vašo volilno pravico, vaše civilne svoboščine,« je dejal Biden in zatrdil, da je bila izbira nekdanje kalifornijske senatorke za svojo podpredsedniško kandidatko pred zadnjimi volitvami najboljša odločitev, kar jih je sprejel v svoji karieri. »Kamala je močna, izkušena in ima izjemno integriteto. Njena zgodba je najboljša ameriška zgodba.«