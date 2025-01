Bolj ko jih tepejo, bolj bodo vztrajali pri svojih zahtevah

V nadaljevanju preberite:

»Vem, da je Srbija lahko normalna družba, v kateri korupcija ne ubija ljudi. Rad bi doštudiral in ostal tu, med svojimi ljudmi, da me iz moje dežele ne bi podili brezup in bedne plače,« je razloge, da že več kot dva meseca vztraja pri vsakodnevnih blokadah beograjskih ulic, za Delo povzel študent tretjega letnika ene od beograjskih naravoslovnih fakultet.

Dvajsetletno študentko prava Sonjo Ponjavić, ki jo je prejšnji teden med mirnim shodom v spomin na 15 tragično preminulih pod zrušenim nadstreškom železniške postaje v Novem Sadu, na pločniku v Beogradu zbil nasilni voznik, so včeraj odpustili iz urgentnega centra v srbski prestolnici. Pretresljivi posnetki nasilne vožnje in dekleta na strehi drvečega avtomobila so hitro obšli svet in segli do Avstralije, kjer so se dotaknili največjega srbskega športnega zvezdnika, teniškega igralca Novaka Đokovića. Ta je eno od zmag na odprtem prvenstvu Avstralije posvetil poškodovani študentki in na objektiv kamere narisal srce ter dopisal »za Sonjo«.