Bolnišnica Naser v mestu Han Junis je na robu propada

Bolnišnica Naser v mestu Han Junis na jugu Gaze je na robu propada, je v petek opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ob tem je zavrnil izraelske obtožbe, da WHO sodeluje s Hamasom in ignorira izraelske dokaze, da Hamas bolnišnice v Gazi uporablja za vojaške operacije.

»Bolnišnici Naser je zmanjkalo goriva in hrane. Več sto pacientov in osebja je zaradi spopadov pobegnilo,« je zapisal na omrežju X in poudaril, da spopadi otežujejo tudi dobavo pomoči v bolnišnico. Kot je ocenil, je v bolnišnici trenutno 350 pacientov in 5000 razseljenih oseb.

Organizacija Zdravniki brez meja je medtem sporočila, da je osnovna zdravstvena oskrba v bolnišnici Naser propadla. »Ti sistematični napadi na zdravstvo so nesprejemljivi in se morajo nemudoma končati, da bodo poškodovani lahko prejeli potrebno oskrbo,« je še dodala organizacija.

Generalni direktor WHO je v petek prav tako zavrnil obtožbe Izraela o sodelovanju s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, češ da je WHO ignorirala izraelske dokaze, da Hamas bolnišnice v Gazi uporablja za vojaške operacije in da si zatiska oči pred trpljenjem talcev, ki jih zadržuje Hamas.

»Takšne lažne trditve so škodljive in lahko ogrozijo naše osebje, ki tvega življenje na terenu,« je nadaljeval in vztrajal, da je WHO nepristranska in si prizadeva za zdravje in dobro počutje vseh ljudi.

Tudi po izjavah Tedrosa je Izrael nadaljeval z obtožbami WHO. »Obstajajo jasni dokazi, da Hamas uporablja bolnišnice,« v petek zvečer dejala stalna predstavnica Izraela pri ZN Meirav Ejlon Šahar in dodala, da je Hamas talce večkrat zadrževal v zdravstvenih ustanovah. »S tem, ko WHO ne obsodi Hamasa in ne ukrepa, da bi mu preprečili, da se vtihotapi v bolnišnice in civilna območja, ogroža tiste, ki bi jih morali zaščititi,« je še dodala.

Palestinke objokujejo mrtve, ki so jih pokopali v skupnem grobišču. FOTO: Afp

Slovenija pričakuje temeljito preiskavo očitkov

Slovensko zunanje ministrstvo (MZEZ) je danes izrazilo zaskrbljenost zaradi očitkov o vpletenosti agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) v napad islamističnega palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra lani. »Pričakujemo temeljito preiskavo in odločno stališče UNRWA proti vsem oblikam sovraštva in nasilja,« je zapisalo na omrežju X.

Ob tem je ministrstvo izreklo pohvalo vodji agencije Philippu Lazzariniju, ki je odpustil domnevno vpletene sodelavce UNRWA ter uvedel preiskavo očitkov izraelskih oblasti. »Glavna naloga UNRWA je zagotavljanje življenjsko pomembne pomoči Palestincem,« je še poudaril MZEZ v svojem odzivu.

Lazzarini je v petek pojasnil, da so izraelske oblasti agencijo obvestile o domnevni vpletenosti več njenih zaposlenih v omenjeni napad. Da bi zaščitil sposobnost agencije, da še naprej dostavlja humanitarno pomoč, jih je takoj odpustil, uvedli pa so tudi preiskavo, da bi čim prej ugotovili resnico. Zagotovil je, da bodo vsi zaposleni, ki so bili vpleteni v teroristična dejanja, za to odgovarjali, tudi na sodišču.

Agencija je ob tem ponovila najostrejšo obsodbo napada Hamasa 7. oktobra ter pozvala k takojšnji in brezpogojni izpustitvi vseh še pridržanih izraelskih talcev. V napadu Hamasa na Izrael je bilo 7. oktobra ubitih 1140 ljudi, večinoma civilistov. Zajeli so okoli 250 talcev, od katerih jih je 132 še vedno v ujetništvu. V povračilnih napadih Izraela je bilo doslej na območju Gaze ubitih več kot 26.000 Palestincev.