V obleganem mestu Han Junis se nadaljujejo intenzivni spopadi

V mestu Han Junis na jugu Gaze se nadaljujejo intenzivni spopadi, je danes sporočila izraelska vojska in dodala, da je napadla več deset ciljev palestinskega islamisitičnega gibanja Hamas ter pri tem ubila številne teroriste. Z napadi na domnevno infrastrukturo Hamasa nadaljuje tudi na severu Gaze.

Izrael še naprej oblega mesto Han Junis in je danes prebivalce več sosesk mesta pozval, naj zapustijo svoje domove in odidejo proti kraju Mavasi. Tarča izraelskih sil sta bili med drugim ponovno tudi bolnišnici Naser in Amal v Han Junisu, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Po nedavnih navedbah ministrstva za zdravje v Gazi je v bolnišnici Naser zmanjkalo hrane, anestetikov in sredstev proti bolečinam. Izraelske sile pa naj bi tudi omejevale gibanje reševalcev v bolnišnico in iz nje.

Izraelska vojska je obtožbe o napadanju bolnišnic označila za »očitne dezinformacije« in trdi, da je stopila v stik z vodstvom omenjenih bolnišnic v Han Junisu, da bi zagotovila njihovo nadaljnje delovanje.

Po podatkih Združenih narodov je sicer samo v bolnišnici Naser zatočišče poiskalo približno 18.000 notranje razseljenih Palestincev. Številni pa so bolnišnični kompleks v zadnjih dneh po navedbah Izraela prostovoljno zapustili.

Skupno število Palestincev, ki so bili ubiti od 7. oktobra, ko so izbruhnili spopadi v Gazi, je po najnovejših podatkih ministrstva za zdravje v palestinski enklavi naraslo na 26.083. Nekaj več kot 64.480 ljudi je bilo ranjenih. Samo v zadnjih 24 urah pa je bilo ubitih najmanj 183 ljudi.