Bolsonaro preoblikoval vladni kabinet, vodil ga bo vojaški general

Protest proti Bolsonaru v prestolnici Braziliji zaradi 300.000 smrti v panedmijji. FOTO: Evaristo Sa/AFP

Že četrti minister za zdravje od izbruha pandemije

FOTO: Evaristo Sa/AFP

Vodja kabineta bo vojaški general

Brazilski predsednikje včeraj občutno spremenil svojo vladno ekipo, medtem ko se država sooča s hudim poslabšanjem epidemije covida-19 in se pritisk nanj povečuje. Močno desno usmerjeni Bolsonaro je zamenjal kar šest ministrov, med drugim zunanjega, obrambnega in pravosodnega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Predsednik, ki se mu mandat izteče prihodnje leto, je tarča kritik zaradi svojega ukrepanja oziroma bolj neukrepanja v boju s pandemijo. Nevarnost novega koronavirusa – okužbo z njim je sam prebolel – namreč v veliki meri zanika, covid-19 pa je v preteklosti med drugim primerjal z zgolj lažjo obliko gripe.Pandemija je sicer Brazilijo zelo močno prizadela, po številu smrti jo prekašajo le ZDA, razmere pa se v zadnjem času še slabšajo. Število smrti se je od začetka leta kar početverilo na več kot 2600 na dan, bolnišnice pokajo po šivih, poroča AFP. Poslabšanje razmer gre med drugim na račun tamkajšnje nove različice koronavirusa, ki je bolj nalezljiva in morda tudi hujša od prvotne.Obsežno preoblikovanje vlade v ponedeljek je sledilo zamenjavi ministra za zdravje pred tednom dni. Na tem položaju je, vojaškega generala brez zdravstvenih izkušenj, nasledil kardiolog, sicer že Bolsonarov četrti minister za zdravje od izbruha pandemije.Od tokratnih zamenjav je bila pričakovana odstavitev zunanjega ministra, ki je bil tarča kritik zaradi težav pri zagotavljanju večjih količin cepiv proti covidu-19. A večina drugih zamenjav je po poročanju AFP presenečenje.Bolsonaro si je sicer med drugim izbral novega vodjo kabineta, to je postal vojaški general, novi zunanji minister je postal karierni diplomat, general, dosedanji vodja kabineta, bo odslej vodil obrambno ministrstvo, policijski poveljnikpa pravosodno.Bolsonaro je zadnje čase še posebej pod pritiskom zaradi pomanjkanja cepiv proti covidu-19, piše AFP. Še posebej Araujo je bil velik privrženec prejšnjega predsednika ZDAin je večinoma zavračal tuja cepiva kot orodje v rokah globalistov, ki da poskušajo na ta način prevzeti nadzor nad celotnim planetom.Brazilska vlada je med drugim avgusta lani zavrnila ponudbo za nakup 70 milijonov odmerkov cepiva podjetij Pfizer in Biontech, pri čemer se je Bolsonaro celo pošalil, da bi te to lahko »spremenilo v aligatorja«. Trenutno v Braziliji največ cepijo s kitajskim cepivom coronavac, a le po zaslugi oblasti v zvezni državi São Paulo, ki so to cepivo kupile kljub nasprotovanju Bolsonarove vlade.