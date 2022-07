Borell in Guterres obsodila ruski raketni napad na pristanišče v Odesi

15.09 Borell in Guterres obsodila raketni napad na pristanišče v Odesi

Visoki predstavnik EU za zunanjo politiko Josep Borell in generalni sekretar ZN Antonio Guterres sta obsodila današnji raketni napad na pristanišče v Odesi. Guterres je ob tem vse vpletene pozval k spoštovanju zavez iz petkovega dogovora o izvozu žita, Borell pa je opozoril na popolno nespoštovanje mednarodnega prava s strani Rusije.

»Napasti cilj, ki je ključen za izvoz žita, dan po podpisu Istanbulskega sporazuma, je še posebej obsojanja vredno in ponovno kaže na popolno nespoštovanje mednarodnega prava in obveznosti s strani Rusije,« je v odzivu na Twitterju zapisal Borell.

Guterres je spomnil, da sta se tako ruska kot ukrajinska stran v dogovoru zavezali, da bosta zagotovili varen izvoz žita. »Generalni sekretar nedvoumno obsoja današnje napade na ukrajinsko pristanišče Odesa,« je sporočil njegov tiskovni predstavnik, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodal je, da morajo tako Rusija kot tudi Ukrajina in Turčija sporazum v celoti uresničiti.

Rusija in Ukrajina sta v petek v Istanbulu ob prisotnosti generalnega sekretarja ZN Guterresa in turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana podpisali dogovor, ki bo omogočil izvoz žita iz ukrajinskih črnomorskih pristanišč. Rusija se je v sporazumu zavezala, da bo ladjam dovolila plovbo po morskem koridorju in da jih ne bo obstreljevala. V skladu s sporazumom so prav tako prepovedani napadi na pristanišča, ki so bila za izvoz določena, med drugim tudi pristanišče v Odesi.