Bralci, bralke, bralstvo, bralec/ka, bralec_ka, bralec*ka

V mnogih državah po svetu, in Slovenija pri tem ni izjema, se je razvila živahna razprava o spolni (ne)enakopravnosti jezikov. V Nemčiji posamezniki skušajo svoj prav dokazati po sodnih poteh, spet drugi so začeli spolno nevtralni jezik uporabljati v vsaodnevnem življenju. Razprava je včasih tako razvneta, da se do vprašanja opredeljujejo celo najbolj vidni politiki. Je čas, da jezik prilagodimo novim družbenim realnostim? So ženske v jezikih, ki izražajo spol, diskriminirane? Kaj pa osebe, ki se ne definirajo niti kot ženske niti kot moški? Ponekod poteka pravi kulturni boj, ki, kot se zdi, se je šele dobro začel.