Brazilski predsednik se pred govorom v Združenih narodih noče cepiti

07.14 Bolsonaro trdi, da je dobil protitelesa po naravni poti kot prebolevnik



Brazilski predsednik Jair Bolsonaro vztraja, da se ne bo cepil proti koronavirusu, kar postavlja pod velik vprašaj tako imenovani sistem zaupanja, ki so ga Združeni narodi (ZN) uvedli za splošno razpravo svetovnih voditeljev na začetku 76. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov.



Bolsonaro, ki bo imel jutri govor v živo v Generalni skupščini Združenih narodov kot prvi med predsedniki članic ZN, vztraja, da je 'cepljen' s tem, ko je lani prebolel covid-19. Zatrjuje, da je bilo to bolj učinkovito kot samo cepivo in da je dobil protitelesa po naravni poti in se mu zato ni treba več cepiti.



ZN se pri spuščanju svetovnih voditeljev in njihovih delegacij v palačo narodov zanašajo na sistem zaupanja oziroma časti, pri čemer se nekako razume, da vsak, ki vstopa, s tem zagotavlja, da je bil cepljen. Ne nameravajo pa prepovedati vstopa takim, kot je Bolsonaro.



Koronavirus je v Braziliji zahteval 590.000 življenj, kar je največ od vseh držav sveta razen ZDA. V Braziliji so doslej cepili le 37 odstotkov prebivalstva.



