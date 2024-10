Brics+ je blok, v katerem se rojeva prihodnost sveta

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se voditelji držav članic bloka, poimenovanega Brics+, zbirajo v ruskem mestu Kazan, kjer bodo imeli danes in jutri 16. letno zasedanje, kitajski mediji iz Pekinga na ves glas sporočajo, da je to »nezahodna organizacija«, ki ni »protizahodna«, kajti noče niti zamenjati niti odriniti obstoječega globalnega sistema.

Ruski predsednik Vladimir Putin o tem ni prepričan. Zanj je tokratno vrhunsko srečanje Bricsa, ki mu sam predseduje, najpomembnejše od vseh multilateralnih dogodkov v zadnjih dveh letih (morda še veliko širše od tega).

Kajti ne le da na več načinov kaže, kako neučinkovite so zahodne sankcije proti Moskvi, ki so jih ZDA in zahodne države uvedle po začetku ruskega napada na Ukrajino, temveč tudi dokazuje, da geopolitični pogoji, ki jih ustvarjata ameriška in zahodna politika, bistveno prispevajo k pospešenemu opredeljevanju tistega, kar se imenuje globalni jug, s tem pa tudi k jasnejši definiciji smisla obstoja Bricsa.