Britanski politiki na dve zabavi kar na predvečer pogreba princa Philipa

Časnik Telegraph je poročal, da se je dveh zabav ob odhodu sodelavcev udeležilo po 30 ljudi, ki so pili alkohol in plesali do zgodnjih jutranjih ur 17. aprila lani. Na Downing Streetu so potrdili, da je takrat Johnsonov nekdanji vodja komunikacij James Slack imel poslovilni govor ob odhodu na novo delovno mesto, niso pa želeli komentirati navedb o popivanju in plesu.

Glede na poročila se je ob slovesu enega od osebnih fotografov premierja Borisa Johnsona še eno druženje istočasno odvijalo v kleti Downing Streeta. Zabavi naj bi se nato na vrtu združili in se nadaljevali preko polnoči.

FOTO: Paul Childs/Reuters

Slack se je že opravičil za »jezo in bolečino« zaradi dogodka in priznal, da se ta v tistem času ne bi smel odviti, na spletni strani poroča BBC.

Zabavi med nacionalnim žalovanjem

Premierja Johnsona, ki je že sicer deležen številnih očitkov zaradi udeležbe na vrtni zabavi maja 2020 v času prvega zaprtja države, ni bilo na nobenem od druženj, ki sta kot zadnji prišli na dan, saj je bil takrat na svojem podeželskem posestvu Chequers.

Domnevni zabavi sta potekali v času, ko je bilo v Združenem kraljestvu obdobje nacionalnega žalovanja - od 9. do 17. aprila - po smrti princa Philipa.

Obenem pa so bili takrat zaradi epidemije v državi v veljavi ukrepi, v skladu s katerimi je bilo druženje v notranjih prostorih med različnimi gospodinjstvi prepovedano. Zunaj so se lahko srečevale skupine z do šest ljudmi ali iz dveh gospodinjstev.

Preiskavo lanskega dogajanja je v okviru širše preiskave poročil o več spornih zabavah na Downing Streetu in v vladnih poslopjih že prevzela javna uslužbenka Sue Gray. Policija je v četrtek sporočila, da bo sama z morebitno preiskavo počakala na njene ugotovitve, še piše BBC.

Po spletu je medtem že obkrožil video posnetek plesa premierja Johnsona. Spodaj je denimo posnetek iz zabave, ki se je pred zadnjim božičem odvijala v londonski mestni hiši. V obtoku so sicer tudi posnetki iz zgoraj omenjenih spornih zabav.