Britansko sodišče razveljavilo zavrnitev izročitve Assangea ZDA

Ustanovitelj Wikileaksa se zaradi objave 500.000 zaupnih dokumentov v zvezi z vojnama v Afganistanu in Iraku v ZDA sooča z 18 točkami obtožnice. V primeru izročitve, sojenja in obsodbe mu lahko grozi do 175 let zapora, čeprav je točno kazen težko oceniti in bi bila lahko tudi krajša, pojasnjuje AFP. V priporu je sicer Assange že od leta 2019, čeprav je vmes odslužil kazen zaradi kršenja pogojev pogojnega izpusta. Pred tem je sedem let preživel na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, da bi se izognil izročitvi Švedski zaradi obtožb domnevnega posilstva, ki so jih medtem že opustili.