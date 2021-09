Bruselj bo dolgo čakal na razplet v Berlinu

V nadaljevanju preberite:

Ker glede na majhne razlike med največjima taboroma, socialdemokrati in desnosredinsko CDU/CSU, še ni bil jasen razplet volitev, v bruseljskih krogih v večernih urah še ni bilo pravih ocen volilnega razpleta.



Pričakovano je, da bo sestavljanje nove koalicije in vlade v vsakem primeru dolgotrajno in zapleteno. To pomeni, da bo kanclerka Angela Merkel, ki je zadnjih 16 let zaznamovala delo Evropske unije in reševanje številnih kriz, še nekaj mesecev ostala bruseljska akterka. Že prihodnji teden bo vrh EU v Sloveniji, na katerem bo poleg Zahodnega Balkana glavna tema še Kitajska. Oktobra in decembra sta že tako predvidena še redna vrha EU v Bruslju.