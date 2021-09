Bruselj zahteva finančne kazni za Varšavo

Evropska komisija od sodišča EU zahteva, naj naloži Poljski denarno kazen, ker ne spoštuje njegovih odločitev. Poljski očitajo, da ne spoštuje odločitve sodišča, sprejete 14. julija, po kateri mora disciplinska zbornica vrhovnega sodišča nemudoma prekiniti delovanje.Po navedbah podpredsednice evropske komisije za vrednote in transparentnostzbornica še vedno sklicuje obravnave. Evropska komisija zahteva dnevno globo za Varšavo, dokler ne bo spoštovala odločitve. Ta lahko dosega, denimo, 100.000 evrov na dan.V evropski komisiji so sprožil še en postopek, ker Poljska ni izpeljala postopkov za polno uskladitev s sodbo sodišča, sprejeto, 15. julija, po kateri je disciplinski režim za sodnike v nasprotju s pravom EU, ker ne zagotavlja neodvisnosti in nepristranskosti.Glede nerešenih vprašanj so že sredi julija zaprosili Varšavo za informacije.Poljski odgovor so prejeli 16. avgusta. Z analizo so ugotovili, da Poljska ni sprejela vseh ukrepov za uskladitev z odločitvijo o prekinitvi delovanja zbornice. Poleg tega so sprožil še nov postopek ugotavljanja kršitev prava EU, ker potrebujejo več informacij o reformi disciplinske zbornice.Iz Varšave so sicer dobili obvestilo o nameri, da bo ukinila disciplinsko zbornico v sedanji obliki, a niso navedli nobenih podrobnosti. Predsednik disciplinske zbornice tudi še naprej vzpostavlja disciplinska sodišča prve stopnje za sodnike rednih sodišč, opozarjajo v evropski komisiji. Če odgovori ne bodo zadovoljivi, utegnejo z zadevo spet oditi pred sodišče EU.»Pravosodni sistemi po vsej EU morajo biti neodvisni in pošteni. Pravice državljanov EU morajo biti zajamčene na enak način, kjerkoli v EU živijo,« je povedala predsednica evropske komisijeTako odnosi med Brusljem in Varšavo ostajajo čedalje bolj napeti. Zaradi zapletov glede vladavine prava evropska komisija še ni potrdila poljskega nacionalnega načrta za okrevanje in odpornosti. Poljske regije, ki so razglasile, da so območja brez LGBTI+, pa utegnejo ostati brez dela kohezijskega denarja iz bruseljske blagajne.